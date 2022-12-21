Москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах из-за гриппа

Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах из-за роста количества случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице. В ведомстве отметили, что в Москве привито 7,49 миллиона человек — 59,2% от общего населения города.





«Рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих», — говорится в заявлении.





В ведомстве рассказали, что совместно с департаментом здравоохранения следят за соблюдением противоэпидемического режима в медучреждения.





В настоящее время в поликлиниках потоки граждан разделены на здоровых и заболевших, организован отдельный вход для пациентов с симптомами заболеваний. В стационарах боксированная система позволяет изолировать людей с различными инфекционными заболеваниями для профилактики.





В московском ведомстве заявили, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице снизилась. Среди всего населения города — на 20,1%, среди детей 0-2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет — на 20,7%, 26,5 и 25% соответственно. В ведомстве призвали людей при появлении первых симптомов сразу обращаться в больницы, а не заниматься самолечением.





20 декабря пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что свиной грипп был зафиксирован в 86 регионах. Отмечается, что показатель заболеваемости за неделю вырос на 15,8%, а тенденция к росту заболеваемости сохраняется.





Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас гражданам уже поздно и не нужно прививаться от гриппа. Она заверила, что в РФ достаточно препаратов от свиного гриппа. Глава ведомства также указала, что с гриппом борется спецпрепарат, изобретенный еще в 2009-2010 годах.