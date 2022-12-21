США выделяют Украине пакет военной помощи почти на два миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву на сумму порядка 1,85 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента. По словам Блинкена, этот пакет помощи включает комплексы противовоздушной обороны Patriot.





«США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, что включает первую передачу системы ПВО Patriot», — сказал Блинкен.





Кроме того, Украина получит от Соединенных Штатов боеприпасы для РСЗО HIMARS, свыше 2700 гранатометов и стрелкового оружия, спецсредства, 50 тысяч снарядов для РСЗО «Град», 45 тысяч 152-миллимитровых снарядов и многое другое, в том числе американские бронемашины ВС США HMMWV.





По словам госсекретаря, новый масштабный пакет военной помощи Киеву нацелен на расширение возможностей Украины в сфере ПВО и нанесения высокоточных ударов. Он подчеркнул, что общий объем военной помощи США Украине с начала спецоперации составит 21,9 миллиарда долларов.





Незадолго до заявления Блинкена стало известно о том, что президент США Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине в размере одного миллиарда долларов. Ранее Байден пообещал президенту Владимиру Зеленскому помощь США в усилении противовоздушной обороны Украины.