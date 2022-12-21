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Посла Франции вызвали в МИД РФ после взрыва в «Русском доме» в ЦАР
Париж призвали воздержаться от нагнетания антироссийской истерии undefined
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Посла Франции вызвали в МИД РФ после взрыва в «Русском доме» в ЦАР

Париж призвали воздержаться от нагнетания антироссийской истерии

Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с высказыванием министра иностранных дел страны Катрин Колонны о покушении на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в ЦАР. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте МИД РФ.


«Ему был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна, сделанными относительно совершенного 16 декабря в ЦАР покушения на генерального директора российской компании «Русский дом» в Банги Дмитрия Сытого», говорится в сообщении.


Французскому послу указали на неприемлемость обвинений Москвы в «распространении пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны «неких российских частных военных структур».


В МИД России отметили, что подобные комментарии звучат неуместно при условии того, что Сытый по-прежнему находится в больнице после взрыва.


В российском Министерстве иностранных дел призвали власти Франции воздержаться от нагнетания антироссийской истерии в ЦАР и перестать указывать африканским партнерам, с кем им дружить и сотрудничать.


Покушение на Дмитрия Сытого было совершено 16 декабря. Он был ранен при взрыве посылки — его госпитализировали в тяжелом состоянии, а уже 19 декабря направили на лечение в Россию. В МИД России инцидент назвали терактом. Аналогичное мнение по факту взрыва высказали и власти ЦАР.


Вскоре после теракта Катрин Колонна назвала пропагандой фотографию, снятую полицейскими на месте взрыва в кабинете Сытого. На ней видна

угроза «от всех французов» и призыв к россиянам «убраться из Африки».

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#франция #посол #политика #рф #цар #происшествие #мид рф
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