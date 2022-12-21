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Зеленский прибыл в США на переговоры с Байденом
Украинский лидер планирует провести ряд встреч по поводу укрепления устойчивости и обороноспособности своей страны undefined
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Зеленский прибыл в США на переговоры с Байденом

Украинский лидер планирует провести ряд встреч по поводу укрепления устойчивости и обороноспособности своей страны

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Соединенные Штаты. У него запланированы переговоры с американским лидером Джо Байденом. По словам самого президента Украины, сегодня он хочет поблагодарить американский народ, Байдена и Конгресс за поддержку.

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Байден лично поприветствовал Зеленского в Белом доме, однако посетить аэропорт не смог. На кадрах телетрансляции видно, как Байден на южной лужайке своей резиденции слегка приобнимает главу Украины. Участие в церемонии встречи также приняла и первая леди США — Джилл Байден.

Американский лидер на встрече с Зеленским подчеркнул, что в Вашингтоне намерены наращивать военную поддержку Украины, в том числе поставляя системы противовоздушной обороны. В частности речь идет о ЗРК Patriot.


«Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинским военным, чтобы те научились правильно ею пользоваться», — сказал Байден.


По его словам, американские власти также планируют вводить в отношении России новые санкции за проводимую ей спецоперацию. Байден подчеркнул, что США поддерживают стремление Украины к «справедливому миру».


Отметим, что начало встречи ознаменовалось не только новым обещанием американского лидера, но и подарком от Зеленского. Президент Украины в начале встречи вручил Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS. Подарок он принял, но отметил, что получил его «незаслуженно».

Зеленский прилетел на американском самолете из Польши и остановился в Блэр-хаус — доме для гостей американских президентов через дорогу от Белого дома. После окончания саммита и пресс-конференции Зеленского ожидают в конгрессе, где он планирует выступить с 20-минутной речью.


21 декабря газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский искал возможность посетить США еще летом, однако угроза его безопасности позволила сделать возможным данный визит лишь сейчас.


По информации телеканала CBS, после США президент Украины планирует посетить также Великобританию, Францию и Германию. Официальные лица Украины и европейских стран пока не подтвердили данную информацию.

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