Зеленский прибыл в США на переговоры с Байденом

Американский лидер на встрече с Зеленским подчеркнул, что в Вашингтоне намерены наращивать военную поддержку Украины, в том числе поставляя системы противовоздушной обороны. В частности речь идет о ЗРК Patriot.





«Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинским военным, чтобы те научились правильно ею пользоваться», — сказал Байден.





По его словам, американские власти также планируют вводить в отношении России новые санкции за проводимую ей спецоперацию. Байден подчеркнул, что США поддерживают стремление Украины к «справедливому миру».





Отметим, что начало встречи ознаменовалось не только новым обещанием американского лидера, но и подарком от Зеленского. Президент Украины в начале встречи вручил Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS. Подарок он принял, но отметил, что получил его «незаслуженно».