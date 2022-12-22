Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в спину при обстреле Донецка

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин ранен при обстрела Донецка со стороны украинской армии. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, Рогозин доставлен в больницу, угрозы жизни нет.





По словам помощника Рогозина, на окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников. Собеседник агентства уточнил, что Рогозин оказался ранен в спину.





Кроме того, ранения получили сопровождавшие экс-руководителя «Роскосмоса» лица. Отмечается, что удар «носил явно целенаправленный характер».





По мнению специалистов, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter, сообщил помощник Рогозина.





Бойцы ВСУ вечером 21 декабря нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших. Также есть раненые.