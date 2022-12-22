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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в спину при обстреле Донецка
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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в спину при обстреле Донецка

Угрозы жизни нет

Угрозы жизни нет Фото: Global Look Press / Роскосмос
Фото: Global Look Press / Роскосмос

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин ранен при обстрела Донецка со стороны украинской армии. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, Рогозин доставлен в больницу, угрозы жизни нет.


По словам помощника Рогозина, на окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников. Собеседник агентства уточнил, что Рогозин оказался ранен в спину.


Кроме того, ранения получили сопровождавшие экс-руководителя «Роскосмоса» лица. Отмечается, что удар «носил явно целенаправленный характер».


По мнению специалистов, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter, сообщил помощник Рогозина.


Бойцы ВСУ вечером 21 декабря нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших. Также есть раненые.

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Дмитрий Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников «Царские волки». Экс-глава «Роскосмоса» добавил, что он и его соратники — «не туристы». По словам Рогозина, советники взаимодействуют с теми, кто ответственен за оснащение батальонов, смотрят, как применяются различные технологии на поле боя. 


Рогозин находится в зоне СВО на Украине с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но позднее сменил его на Сармат. За время пребывания в зоне СВО Рогозин призывал прекратить недооценивать украинскую армию. Он обещал, что в ближайшие месяцы российские войска получат новейшее вооружение.


В декабре Рогозин предложил включать мобилизованных и добровольцев в состав тех гвардий, которые уже долгое время служат на территории Донбасса. По его мнению, это позволит увеличить эффективность военной кампании и сбережет тысячи жизней.

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Рогозин являлся гендиректором «Роскосмоса» с 24 мая 2018 года по 15 июля 2022-го. На посту руководителя госкорпорации его сменил вице-премьер Юрий Борисов. 

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