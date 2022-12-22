Зеленский подарил Байдену медаль от солдата ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил медаль американскому коллеге Джо Байдену в Овальном кабинете Белого дома. Журналист Reuters Стив Холланд уточнил в соцсетях, что эту награду президенту США передал «украинский командир батареи HIMARS».
«Один парень, он действительно герой, настоящий капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену», — сказал, обращаясь к главе Белого дома, украинский лидер.
Получив подарок, Байден сказал, что это незаслуженно, но при этом поблагодарил Зеленского. «Ну незаслуженно, но я ценю», — признался президент США.
Позднее Зеленский пояснил, что привез Байдену Крест боевых заслуг. Им награждают военнослужащих за выдающуюся храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания.
Такую награду ранее получил украинский боец в Артемовске. Зеленский 20 декабря приезжал в этот город с необъявленным визитом, посетил передовую и наградил солдат ВСУ.
Зеленский прибыл в Штаты вечером 21 декабря. Это его первый зарубежный визит с начала СВО на Украине. Байден встретил Зеленского у Белого дома. Зеленский приехал на встречу в свитере цвета хаки c гербом Украины. Байден отметил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева к «справедливому миру». Участие в церемонии встречи также приняла и первая леди США — Джилл Байден.
Байден на встрече с Зеленским указал, что в США планируют наращивать военную поддержку Украины, в том числе поставляя системы противовоздушной обороны. Речь идет о ЗРК Patriot.
Передача батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot не повлечет эскалации конфликта, убежден глава Белого дома. По словам Байдена, переданные системы будут использоваться Украиной в оборонительных целях.
Американские власти ранее объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал: с передачей этого пакета общий объем военной помощи, которую Вашингтон выделил Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.
21 декабря газета Washington Post со ссылкой на источника писала, что Зеленский искал возможность посетить США еще летом, но угроза его безопасности позволила сделать возможным данный визит только сейчас. По данным телеканала CBS, после США президент Украины намерен посетить Великобританию, Францию и Германию. Официальные лица Украины и европейских стран пока не подтвердили эту информацию.