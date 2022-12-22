Зеленский подарил Байдену медаль от солдата ВСУ

«Один парень, он действительно герой, настоящий капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену», — сказал, обращаясь к главе Белого дома, украинский лидер.





Получив подарок, Байден сказал, что это незаслуженно, но при этом поблагодарил Зеленского. «Ну незаслуженно, но я ценю», — признался президент США.