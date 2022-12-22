«Известия»: Госдума намерена ужесточить законы о доступе детей в Сеть

В России могут ужесточить законы о доступе детей в интернет в начале 2023 года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на депутатов Госдумы Нину Останину и Яну Лантратову. Отмечается, что возможен запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, а также введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг.





Основанием для пересмотра законов может стать исследование, проведенное ГУУ по заказу нижней палаты парламента. В документе уточнялось, что около 72% подростков видят в Сети материалы со сценами насилия, а 47% сталкивались с предложениями попробовать наркотики или же заработать, распространяя информацию о них.





Кроме того, порядка 28% детей сталкивались в Сети с преследованиями и угрозами, указывается в исследовании Государственного университета управления (ГУУ). Всего в опросе участвовали 26,6 тысячи респондентов в возрасте от шести до 18 лет.





Поэтому эксперты назвали необходимым проводить регистрацию в соцсетях по паспортным данным с указанием настоящего имени и с предоставлением подтверждающего документа. Детей, которым еще не исполнилось 14 лет, смогут регистрировать лишь их законные представители.