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«Известия»: Госдума намерена ужесточить законы о доступе детей в Сеть
Планируется проводить регистрацию в соцсетях по паспортным данным с указанием настоящего имени undefined
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«Известия»: Госдума намерена ужесточить законы о доступе детей в Сеть

Планируется проводить регистрацию в соцсетях по паспортным данным с указанием настоящего имени

В России могут ужесточить законы о доступе детей в интернет в начале 2023 года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на депутатов Госдумы Нину Останину и Яну Лантратову. Отмечается, что возможен запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, а также введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг.


Основанием для пересмотра законов может стать исследование, проведенное ГУУ по заказу нижней палаты парламента. В документе уточнялось, что около 72% подростков видят в Сети материалы со сценами насилия, а 47% сталкивались с предложениями попробовать наркотики или же заработать, распространяя информацию о них.


Кроме того, порядка 28% детей сталкивались в Сети с преследованиями и угрозами, указывается в исследовании Государственного университета управления (ГУУ). Всего в опросе участвовали 26,6 тысячи респондентов в возрасте от шести до 18 лет.


Поэтому эксперты назвали необходимым проводить регистрацию в соцсетях по паспортным данным с указанием настоящего имени и с предоставлением подтверждающего документа. Детей, которым еще не исполнилось 14 лет, смогут регистрировать лишь их законные представители.

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Анонимность в соцсетях специалисты ГУУ считают одной из главных причин получившего распространение в интернете кибербуллинга. Проректор ГГУ Александр Троицкий заявил изданию, что такой термин может быть закрепить в уставах всех образовательных организаций.


Также эксперты призвали создать суды по киберпреступлениям. В их компетенцию будут входить дела, которые касаются нарушений закона в сфере информационных технологий и сети. Еще одним нововведением может стать создание во всех субъектах РФ центров информационной безопасности, добавили в ГГУ.

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#дети #соцсети #интернет #госдума
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