Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о «закате Европы». Она, по мнению политика, жила за счет дешевых энергоресурсов России. Однако, попав под влияние США, Евросоюз потерял свои субъектность и суверенитет, полагает Володин.





«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — написал председатель Госдумы.





Он указал, что для жителей европейских стран теперь остались в прошлом «времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен». «Сегодня они [государства ЕС] наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам», — заключил Володин.





Председатель Госдумы также обратил внимание, что Европа уже теряет свою промышленность, поскольку «производство становится нерентабельным». По утверждению Володина, в настоящий момент в ЕС закрываются заводы.