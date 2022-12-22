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Володин рассказал о закате Европы, потерявшей рост и стабильность из-за влияния США
Председатель Госдумы напомнил, что благополучие стран ЕС строилось на дешевых российских энергоресурсах undefined
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Володин рассказал о закате Европы, потерявшей рост и стабильность из-за влияния США

Председатель Госдумы напомнил, что благополучие стран ЕС строилось на дешевых российских энергоресурсах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о «закате Европы». Она, по мнению политика, жила за счет дешевых энергоресурсов России. Однако, попав под влияние США, Евросоюз потерял свои субъектность и суверенитет, полагает Володин.


«Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. Будут покупать энергоресурсы по гораздо более высоким ценам. США поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют», — написал председатель Госдумы.


Он указал, что для жителей европейских стран теперь остались в прошлом «времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен». «Сегодня они [государства ЕС] наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам», — заключил Володин.


Председатель Госдумы также обратил внимание, что Европа уже теряет свою промышленность, поскольку «производство становится нерентабельным». По утверждению Володина, в настоящий момент в ЕС закрываются заводы.

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«Империя содома»: Володин предсказал вырождение нации в США из-за легализации однополых браков

Председатель Госдумы считает, что такая политика Байдена чревата большими проблемами для простых американцев 15 декабря 2022
Dailystorm - «Империя содома»: Володин предсказал вырождение нации в США из-за легализации однополых браков

«За авантюрную политику глав европейских государств заплатят обычные граждане. Но изменить ситуацию не могут. Попав под влияние США, Евросоюз потерял свою субъектность и суверенитет», — считает политик.


Председатель Госдумы напомнил, что «страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития».


Ранее Володин заявил, что лидеры Германии и Франции, подписавшие в 2014 году Минские соглашения, несут моральную и материальную ответственность за события, происходящие сегодня на Украине. Политик подчеркнул, что эти государства ЕС обязаны выплатить компенсацию жителям Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались агрессии со стороны Киева.


Кроме того, в середине ноября Володин прокомментировал новость, что двое умерших в октябре демократов были переизбраны в палату представителей США. По мнению спикера Госдумы, американская политическая система «в прямом смысле слова мертва». Володин напомнил, что в Вашингтоне любят критиковать Москву, но в то же время американские стандарты «ничего не стоят».

#вячеслав володин #европа #сша #госдума
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