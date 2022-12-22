Офицер из ЛНР Марочко сообщил о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска. По словам Марочко, новая группировка будет пресекать дезертирство и панические настроения в рядах ВСУ.





Спецподразделения нужны для удержания Артемовска, пояснил подполковник из Луганской народной республики. «В их задачи входит противодействие нашим штурмующим группам, ведение маневренной обороны», — отметил офицер.





22 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что подразделения ВСУ на артемовском направлении подают сигналы о желании отступить, но командование им этого не позволяет. По утверждению Алаудинова, не первый месяц фиксируются массовые случаи отказа солдат Украины идти на передовую и вступать в бой.