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Офицер из ЛНР Марочко сообщил о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска
Подполковник отметил, что в задачи новой группировки входит пресечение дезертирства и панических настроений в рядах ВСУ undefined
Новости

Офицер из ЛНР Марочко сообщил о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска

Подполковник отметил, что в задачи новой группировки входит пресечение дезертирства и панических настроений в рядах ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска. По словам Марочко, новая группировка будет пресекать дезертирство и панические настроения в рядах ВСУ.


Спецподразделения нужны для удержания Артемовска, пояснил подполковник из Луганской народной республики. «В их задачи входит противодействие нашим штурмующим группам, ведение маневренной обороны», — отметил офицер.


22 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что подразделения ВСУ на артемовском направлении подают сигналы о желании отступить, но командование им этого не позволяет. По утверждению Алаудинова, не первый месяц фиксируются массовые случаи отказа солдат Украины идти на передовую и вступать в бой.

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В ЛНР рассказали, как подразделения ВСУ чуть не перестреляли друг друга в районе Кременной

Перестрелка может быть связана с потерей управления и связи, предположил подполковник из народной республики Андрей Марочко 13 декабря 2022
Dailystorm - В ЛНР рассказали, как подразделения ВСУ чуть не перестреляли друг друга в районе Кременной

Марочко ранее сообщил, что бойцы ВСУ на Краснолиманском направлении перешли на практику атак на джипах. Машины модифицированы под установку на них минометов. Подобное решение связано с дефицитом у ВСУ артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники, считает офицер из ЛНР.


Ранее Марочко рассказал, что часть мобилизованных украинцев оставляет позиции в районе Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) и сдается силовикам. По словам Марочко, украинские военные обеспокоены будущим ужесточением мер уголовной ответственности за невыполнение приказов.

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