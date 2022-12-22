Попавший под обстрел ВСУ в Донбассе Рогозин ждет операцию

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему будут делать операцию после полученного в Донбассе ранения. По словам Рогозина, у него «металлический осколок размером 3×4 миллиметра вошел выше правой лопатки».





«Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал экс-глава «Роскосмоса» 22 декабря в своем Telegram-канале.





По его словам, под обстрел он попал во время рабочей встречи после возвращения из одного из добровольческих подразделений. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, — откуда и кто», — рассказал Рогозин.