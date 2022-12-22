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Попавший под обстрел ВСУ в Донбассе Рогозин ждет операцию
Бывший глава «Роскосмоса» заявил, что «кто-то слил информацию» о его местонахождении в ДНР undefined
Новости

Попавший под обстрел ВСУ в Донбассе Рогозин ждет операцию

Бывший глава «Роскосмоса» заявил, что «кто-то слил информацию» о его местонахождении в ДНР

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что ему будут делать операцию после полученного в Донбассе ранения. По словам Рогозина, у него «металлический осколок размером 3×4 миллиметра вошел выше правой лопатки».


«Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей», — написал экс-глава «Роскосмоса» 22 декабря в своем Telegram-канале.


По его словам, под обстрел он попал во время рабочей встречи после возвращения из одного из добровольческих подразделений. «В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, — откуда и кто», — рассказал Рогозин.

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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в спину при обстреле Донецка

Угрозы жизни нет 22 декабря 2022
Dailystorm - Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в спину при обстреле Донецка

Он оказался ранен при обстреле Донецка со стороны украинской армии, писал ТАСС. По информации агентства, Рогозин госпитализирован, однако угрозы жизни нет.


По словам помощника Рогозина, на окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников. Собеседник агентства добавил, что Рогозин оказался ранен в спину.


Также ранения получили сопровождавшие экс-руководителя «Роскосмоса» лица. Отмечается, что удар «носил явно целенаправленный характер». По мнению специалистов, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter, заявил агентству помощник Рогозина.

#дмитрий рогозин #ранение #обстрел #днр #операция
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