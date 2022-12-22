RTVI: «Яндекс» начал создавать за рубежом бизнес под новыми брендами после санкций Запада

«Яндекс» из-за санкций Запада начал создавать за границей бизнес под новыми брендами, сообщает RTVI. По информации портала, в Армении и США была зарегистрирована новая холдинговая компания — Beyond ML. Ей принадлежит десяток технологических стартапов в сфере машинного обучения (ML) по всей планете.





В материале говорится, что юридически бизнес оказался оформлен на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина и Дмитрия Степанова. Но при этом ряду сотрудников компании, как утверждает RTVI , говорили, что Beyond ML был создан для нивелирования «страновых рисков» и продолжения работы «Яндекса» в Европе и США.





В пресс-службе «Яндекса» также подтвердили, что Beyond ML — проект компании, назвав его «внутренним экспериментом». На официальном сайте Beyond ML указывается, что это «венчурная студия для стартапов в сфере машинного обучения», зарегистрированная в Ереване. Помимо штаб-квартиры в Ереване, заявлены подразделения в Нью-Йорке, Белграде и Севилье.





После начала СВО на Украине «Яндекс» — одна из крупнейших отечественных IT-корпораций — ощутил проблемы с бизнесом, даже несмотря на невключение в санкционный список. В частности, компания столкнулась со сложностями при работе на рынках Запада.





В Финляндии дата-центр «Яндекса» был отключен от электричества, а в Эстонии и Латвии был запрещен сервис такси Yandex Go. Кроме того, в США остановлен проект по доставке роботами «Яндекса» еды в кампусы университетов штатов Огайо и Аризоны.