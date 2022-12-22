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RTVI: «Яндекс» начал создавать за рубежом бизнес под новыми брендами после санкций Запада
Компании принадлежит десяток технологических стартапов в сфере машинного обучения по всему миру undefined
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RTVI: «Яндекс» начал создавать за рубежом бизнес под новыми брендами после санкций Запада

Компании принадлежит десяток технологических стартапов в сфере машинного обучения по всему миру

«Яндекс» из-за санкций Запада начал создавать за границей бизнес под новыми брендами, сообщает RTVI. По информации портала, в Армении и США была зарегистрирована новая холдинговая компания — Beyond ML. Ей принадлежит десяток технологических стартапов в сфере машинного обучения (ML) по всей планете.


В материале говорится, что юридически бизнес оказался оформлен на топ-менеджеров «Яндекса» Максима Загребина и Дмитрия Степанова. Но при этом ряду сотрудников компании, как утверждает RTVI, говорили, что Beyond ML был создан для нивелирования «страновых рисков» и продолжения работы «Яндекса» в Европе и США.


В пресс-службе «Яндекса» также подтвердили, что Beyond ML — проект компании, назвав его «внутренним экспериментом». На официальном сайте Beyond ML указывается, что это «венчурная студия для стартапов в сфере машинного обучения», зарегистрированная в Ереване. Помимо штаб-квартиры в Ереване, заявлены подразделения в Нью-Йорке, Белграде и Севилье.


После начала СВО на Украине «Яндекс» — одна из крупнейших отечественных IT-корпораций — ощутил проблемы с бизнесом, даже несмотря на невключение в санкционный список. В частности, компания столкнулась со сложностями при работе на рынках Запада.


В Финляндии дата-центр «Яндекса» был отключен от электричества, а в Эстонии и Латвии был запрещен сервис такси Yandex Go. Кроме того, в США остановлен проект по доставке роботами «Яндекса» еды в кампусы университетов штатов Огайо и Аризоны.

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Матвиенко прокомментировала уход Кудрина из Счетной палаты шуткой про новости «Яндекса»

30 ноября Совфед освободил чиновника с поста председателя палаты 30 ноября 2022
Dailystorm - Матвиенко прокомментировала уход Кудрина из Счетной палаты шуткой про новости «Яндекса»

Бывший руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в начале декабря 2022 года рассказал, что принял предложение от компании «Яндекс» стать советником по корпоративному развитию. Кудрин намерен разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга.


В конце августа «Яндекс» объявил о смене адреса своего сайта. У компании появится единая точка входа во все сервисы — ya.ru, однако теперь там не будет «Дзена» и «Новостей». «Яндекс» также купил у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club.


«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. На место «Дзена» и «Новостей» приходит минимализм: поисковая строка и несколько иконок сервисов компании с возможностью авторизации. Через нее также можно будет войти в почту и «Яндекс ID».

#запад #санкции против россии #яндекс #стартап
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