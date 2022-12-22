Новости
Новости
St
Бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом позиции армии Украины и захватили троих пленных
Несколько солдат противника получили ранения undefined
Новости

Бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом позиции армии Украины и захватили троих пленных

Несколько солдат противника получили ранения

Военные из группировки «Отважные» взяли штурмом позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили в плен трех бойцов противника. Об этом пишет портал «Русская весна». Отмечается, что несколько украинских солдат были уничтожены.


При этом двое украинских пленных были ранены. Мужчинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. В больнице их состояние стабилизировали.


В соцсетях ранее появилось видео с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Пленных бойцов передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Мобилизованные ростовчане в первом же бою взяли в плен пятерых бойцов ВСУ в Донбассе

Раненым солдатам противника была оказана медицинская помощь в Марьинке 6 декабря 2022
Dailystorm - Мобилизованные ростовчане в первом же бою взяли в плен пятерых бойцов ВСУ в Донбассе

В начале декабря стало известно, что направленные в Донецкую народную республику (ДНР) в рамках частичной мобилизации россияне в первом бою взяли в плен пятерых солдат противника. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что раненым бойцам ВСУ была оказана медицинская помощь.


Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военнослужащих. Украинская армия потеряла пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин, добавил генерал.

#всу #спецоперация #украина #пленные
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»