Бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом позиции армии Украины и захватили троих пленных

Военные из группировки «Отважные» взяли штурмом позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили в плен трех бойцов противника. Об этом пишет портал «Русская весна». Отмечается, что несколько украинских солдат были уничтожены.
При этом двое украинских пленных были ранены. Мужчинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. В больнице их состояние стабилизировали.
В соцсетях ранее появилось видео с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Пленных бойцов передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.
В начале декабря стало известно, что направленные в Донецкую народную республику (ДНР) в рамках частичной мобилизации россияне в первом бою взяли в плен пятерых солдат противника. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что раненым бойцам ВСУ была оказана медицинская помощь.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что потери Украины за ноябрь составили более 8300 военнослужащих. Украинская армия потеряла пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин, добавил генерал.