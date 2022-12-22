Бойцы группировки «Отважные» взяли штурмом позиции армии Украины и захватили троих пленных

Военные из группировки «Отважные» взяли штурмом позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захватили в плен трех бойцов противника. Об этом пишет портал «Русская весна». Отмечается, что несколько украинских солдат были уничтожены.





При этом двое украинских пленных были ранены. Мужчинам оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. В больнице их состояние стабилизировали.





В соцсетях ранее появилось видео с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады ВСУ, которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Пленных бойцов передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.