В Госдуме допустили, что призывной возраст в России увеличат в 2023 году

Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он поддержал такую идею Минобороны и отметил, что изменения в закон могут внести уже в 2023 году.





«Что касается сроков — я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — цитирует ТАСС Картаполова.





Парламентарий также подтвердил агентству, что поддерживает инициативу российского оборонного ведомства об увеличении призывного возраста. «Безусловно», — признался Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.





«Если они [Минобороны] сказали [об инициативах], то, наверное, они уже к этой работе приступили, но пока на нас они не выходили. Ну и времени еще мало прошло», — заключил Картаполов.