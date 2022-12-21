Шойгу призвал поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство предлагает поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный — до 30 лет. По мнению главы оборонного ведомства, в РФ численность армии следует довести до полутора миллиона военнослужащих, среди них служащих по контракту — до 695 тысяч человек.





Шойгу признал, что система мобилизации оказалась не полностью готова. Глава Минобороны также пояснил, что недостатки исправлялись на ходу.





По словам министра, свыше 100 тысяч человек за время проведения СВО на Украине получили государственные награды. Звание Героя России было присвоено 120 из них. Боевой опыт теперь — у более 260 тысяч кадровых военных.