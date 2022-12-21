Путин заявил, что у военных нет ограничений по финансированию

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По мнению главы государства, сейчас против Москвы используется военный потенциал практически всех стран НАТО. Российский лидер при этом указал, что нет никаких ограничений по финансированию ВС РФ, заверив, что страна дает армии «все, что просят».





По мнению президента, войска следует обеспечить всем необходимым на высоком уровне. Путин при этом напомнил, что «на поле боя не может быть мелочей».





Глава государства призвал «обратить особое внимание на медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форму, обувь, защитные шлемы, бронежилеты». «Все должно быть на самом современном и высоком уровне», — поставил задачу российский лидер.





Он добавил, что в настоящий момент «нет никаких ограничений по финансированию, страна, правительство дают все, что армия просит». Путин также выразил надежду, что «ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться».