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Путин заявил, что у военных нет ограничений по финансированию
Президент выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ undefined
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Путин заявил, что у военных нет ограничений по финансированию

Президент выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По мнению главы государства, сейчас против Москвы используется военный потенциал практически всех стран НАТО. Российский лидер при этом указал, что нет никаких ограничений по финансированию ВС РФ, заверив, что страна дает армии «все, что просят».


По мнению президента, войска следует обеспечить всем необходимым на высоком уровне. Путин при этом напомнил, что «на поле боя не может быть мелочей».


Глава государства призвал «обратить особое внимание на медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форму, обувь, защитные шлемы, бронежилеты». «Все должно быть на самом современном и высоком уровне», — поставил задачу российский лидер.


Он добавил, что в настоящий момент «нет никаких ограничений по финансированию, страна, правительство дают все, что армия просит». Путин также выразил надежду, что «ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться».

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Путин призвал поработать над улучшением связи в войсках

Президент отметил, что нужно реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования ВС РФ 21 декабря 2022
Dailystorm - Путин призвал поработать над улучшением связи в войсках

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны. Участники встречи обсудили проведение СВО на Украине и итоги работы Вооруженных сил РФ в нынешнем году. 


В заседании участвует командование военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. С основным докладом выступал глава Минобороны Сергей Шойгу.

#спецоперация #деньги #военные #путин
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