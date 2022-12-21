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Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике и реагировать на нее
Президент подчеркнул, что иногда критика бывает эмоциональной, однако слышать ее нужно Фото: Global Look Press / Кремль Москва
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Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике и реагировать на нее

Президент подчеркнул, что иногда критика бывает эмоциональной, однако слышать ее нужно

Фото: Global Look Press / Кремль Москва

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ должно внимательно относиться к критике в свой адрес со стороны людей. Выступая на заседании коллегии военного ведомства, он отметил, что критику необходимо не только учитывать, но и правильно на нее реагировать.


«Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее», — обратился к ведомству Путин.


По словам главы государства, в такой большой и сложной работе проблемы всегда появляются, поэтому нельзя игнорировать реакцию граждан, даже эмоциональную. Российский лидер подчеркнул, что нужно слышать людей, которые не замалчивают эти проблемы, а вносят свой вклад в их решение.


Владимир Путин выразил уверенность в том, что Минобороны РФ будет в постоянном диалоге с людьми, так как «в единстве, как мы знаем, армии и народа, всегда была наша сила». «Так и сегодня», — заключил президент.


Ранее в ходе заседания коллегии Министерства обороны Путин заявил, что боевые действия во время СВО раскрыли ряд вопросов, которые нужно проработать. Российский лидер уточнил, что речь идет об улучшении связи, используемой тактике контрбатарейной борьбы и многих других аспектах.


Российский лидер подчеркнул, что боевой опыт, полученный в ходе СВО, нужно задействовать для дальнейшего строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации.

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Путин заявил, что у военных нет ограничений по финансированию

Президент выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2022
Dailystorm - Путин заявил, что у военных нет ограничений по финансированию
#минобороны рф #президент #рф #путин #критика
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