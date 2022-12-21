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Путин призвал поработать над улучшением связи в войсках
Президент отметил, что нужно реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования ВС РФ undefined
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Путин призвал поработать над улучшением связи в войсках

Президент отметил, что нужно реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования ВС РФ

Боевые действия во время проведения спецоперации показали те вопросы, над которыми необходимо поработать. Об этом президент Владимир Путин сообщил на заседании коллегии Минобороны, указав, что в том числе речь идет об улучшении связи, тактике контрбатарейной борьбы и другом.


«Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее», — сказал Путин.


По словам главы государства, весь полученный боевой опыт должен быть использован в дальнейшем для развития ВС РФ. Президент добавил, что одна из главных задач для Минобороны РФ сегодня — реализовать комплекс мер для качественного обновления и совершенствования армии России.


Российский лидер подчеркнул, что нужно насытить войска РФ приборами ночного видения, качественными прицелами и снайперскими винтовками нового поколения. Все что необходимо бойцу должно быть современным, удобным и надежным, резюмировал Владимир Путин в ходе выступления.


24 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас нужно не только увеличивать количество производимой военной техники, но и улучшать ее характеристики. Об этом он заявил на совещании с членами Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ.


Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего 2 ноября совещания совета президент потребовал, чтобы вооружение для нужд ВС России непрерывно совершенствовалось, при этом оставаясь эффективным. Для этого, уточнил Путин, важно обеспечить конкуренцию производителей и разработчиков.

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#минобороны рф #президент #рф #путин #армия
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