Новости
Новости
St
В Казахстане заявили, что идея России о создании тройственного газового союза «пока ничем не оформлена»
Никаких деталей и предложений от РФ не поступало, подчеркнули в МИД республики undefined
Новости

В Казахстане заявили, что идея России о создании тройственного газового союза «пока ничем не оформлена»

Никаких деталей и предложений от РФ не поступало, подчеркнули в МИД республики

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров заявил, что создание тройственного газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном было предложением со стороны РФ и «пока ничем не оформлено». Он отметил, что реализация этого проекта зависит от условий, которые Москва предложит Астане и Ташкенту.


«Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом», — сказал Айдаров журналистам.


Он добавил, что евразийская интеграция должна быть оформлена межправительственными и межгосударственными договорами. 


«Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа [вопрос] не стоит», — сказал Айдаров.


Ранее пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» Москвы, Астаны и Ташкента.


Цель создания союза — координация действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана, написал он. Желдибай также рассказал, что лидеры условились провести детальные переговоры с участием экспертов из трех стран для обсуждения этого вопроса.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, его введут 15 февраля

Он составит 180 евро за мегаватт-час 19 декабря 2022
Dailystorm - Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, его введут 15 февраля
#газ #энергетика #казахстан
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»