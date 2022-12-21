В Казахстане заявили, что идея России о создании тройственного газового союза «пока ничем не оформлена»

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алмас Айдаров заявил, что создание тройственного газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном было предложением со стороны РФ и «пока ничем не оформлено». Он отметил, что реализация этого проекта зависит от условий, которые Москва предложит Астане и Ташкенту.





«Создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом», — сказал Айдаров журналистам.





Он добавил, что евразийская интеграция должна быть оформлена межправительственными и межгосударственными договорами.





«Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа [вопрос] не стоит», — сказал Айдаров.





Ранее пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза» Москвы, Астаны и Ташкента.





Цель создания союза — координация действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана, написал он. Желдибай также рассказал, что лидеры условились провести детальные переговоры с участием экспертов из трех стран для обсуждения этого вопроса.