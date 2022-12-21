Собянин: Благоустройство Москвы продолжилось, несмотря на санкции

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на заседании Московской городской думы. Он отметил, что столица достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями, а также продолжает развиваться, несмотря на санкционное давление Запада. Строится новое жилье, модернизируется транспортная система.





«Мы не только сохранили эконом-потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед», — заявил мэр.





Он отметил, что в 2023-2025 годах для переселения по программе реновации планируется построить вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы.