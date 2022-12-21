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Собянин: Благоустройство Москвы продолжилось, несмотря на санкции
Экономика развивается по всем основным направлениям, подчеркнул столичный градоначальник undefined
Новости

Собянин: Благоустройство Москвы продолжилось, несмотря на санкции

Экономика развивается по всем основным направлениям, подчеркнул столичный градоначальник

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на заседании Московской городской думы. Он отметил, что столица достойно пережила коронавирус и справилась со всеми испытаниями, а также продолжает развиваться, несмотря на санкционное давление Запада. Строится новое жилье, модернизируется транспортная система. 


«Мы не только сохранили эконом-потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед», — заявил мэр.


Он отметил, что в 2023-2025 годах для переселения по программе реновации планируется построить вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы.

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Собянин увеличил минимальный размер пенсий в Москве до 23 313 рублей

Помимо этого, соцвыплаты в столице проиндексируют на 10% с 1 января 16 декабря 2022
Dailystorm - Собянин увеличил минимальный размер пенсий в Москве до 23 313 рублей

В планах также реконструировать 201 поликлинику и построить 30 новых медучреждений в тех районах Москвы, где наблюдается их нехватка.


Кроме того, Собянин во время своего выступления поблагодарил участников спецоперации на Украине и подчеркнул, что власти взяли под защиту семьи мобилизованных, а также оказывают поддержку Донецку и Луганску.


2 декабря Собянин сообщил, что побывал «на линии обороны» в зоне спецоперации.

Собянин сообщил, что посетил линию обороны в зоне СВО

Градоначальник отметил, что власти Москвы оказывают помощь военным 2 декабря 2022
Dailystorm - Собянин сообщил, что посетил линию обороны в зоне СВО
#москва #собянин #экономика #транспорт
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