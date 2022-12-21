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Путин: Мы не будем заниматься милитаризацией страны и экономики
При этом президент отметил, что будет совершенствоваться вся военная составляющая государства undefined
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Путин: Мы не будем заниматься милитаризацией страны и экономики

При этом президент отметил, что будет совершенствоваться вся военная составляющая государства

Президент России Владимир Путин исключил возможность милитаризации страны и экономики. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны, пояснив, что уже достигнутый уровень развития и структура экономики этого не требуют.


«Нам это просто не нужно — делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы. Хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать», — заявил Путин.


Российский лидер добавил, что власти будут совершенствовать Вооруженные силы и всю военную составляющую страны, однако делать это планируют «спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно». Помимо этого, будут решаться те задачи в рамках специальной военной операции на Украине.


Ранее в ходе заседания коллегии президент РФ заявил о необходимости проанализировать вооружения НАТО для улучшения Российской армии. В частности, он отметил, что у России есть вся необходимая информация о силах и средствах альянса и она должна быть тщательно изучена.


Кроме того, Владимир Путин выделил ряд вопросов, которые необходимо проработать, основываясь на опыте спецоперации. Президент обратил внимание на необходимость улучшить связь в войсках, автоматизированную систему управления армией и оружием, цели указания и многое другое.

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Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике и реагировать на нее

Президент подчеркнул, что иногда критика бывает эмоциональной, однако слышать ее нужно 21 декабря 2022
Dailystorm - Путин поручил Минобороны внимательно относиться к критике и реагировать на нее
#минобороны рф #президент #рф #путин #экономика
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