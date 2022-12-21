Навальный заявил, что его колонию посетил Пригожин для вербовки заключенных в ЧВК

Политик и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин посетил его колонию с целью вербовки заключенных для участия в спецоперации. Об этом стало известно из письма оппозиционера, распространенного его соратниками в соцсетях.





«[Евгений Пригожин] прилетел вертолетом, всех зэков собрали на стадионе вместе с начальством», — говорится в письме.





По словам Навального, на предложение Пригожина откликнулись около 80-90 человек, после чего была «вторая волна вербовки». Сколько всего заключенных согласились поехать в зону проведения спецоперации, Навальный не рассказал.





Ранее Пригожин обратился с открытым письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой прислать в Санкт-Петербург чрезвычайную выездную комиссию для организации похорон погибшего в зоне СВО бойца ЧВК «Вагнер» и бывшего российского заключенного Дмитрия Меньшикова.





Вскоре Володин заявил, что нормы законов должны распространяться и на погибших на Украине членов частных военных компаний (ЧВК). По словам председателя Госдумы, комитет нижней палаты парламента по обороне уже в ближайшее время подготовит соответствующие предложения.