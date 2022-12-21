«Аллах акбар, папа»: Михалков пообещал в новом выпуске «Бесогона» обсудить слова Франциска про чеченцев и бурятов

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков анонсировал новый выпуск своей авторской программы «БесогонТВ». По его словам, он выйдет под названием «Аллах акбар, папа», а одной из его ключевых тем станет заявление папы римского о якобы «жесткости» чеченцев и бурятов.





«Надеюсь, что вы поймете, почему мы так ее назвали. Жду вас с нетерпением», — заявил Михалков.