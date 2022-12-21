«Аллах акбар, папа»: Михалков пообещал в новом выпуске «Бесогона» обсудить слова Франциска про чеченцев и бурятов

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков анонсировал новый выпуск своей авторской программы «БесогонТВ». По его словам, он выйдет под названием «Аллах акбар, папа», а одной из его ключевых тем станет заявление папы римского о якобы «жесткости» чеченцев и бурятов.
«Надеюсь, что вы поймете, почему мы так ее назвали. Жду вас с нетерпением», — заявил Михалков.
Кроме того, режиссер намеревается поговорить о проблемах взаимодействия общества и власти в РФ, возможном итоге церковного раскола на Украине, реваншистских настроениях в немецком обществе и о многом другом.
Зрители смогут увидеть новый выпуск «Бесогона» уже в пятницу, 23 декабря.
В прошлом выпуске программы «БесогонТВ» под названием «Рельсы для Анны Карениной» Михалков заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нередко представляется ему в «интимных ситуациях». Режиссер также раскритиковал ее за требование к РФ возместить ущерб Украине.
16 декабря Евросоюз ввел санкции в отношении Михалкова. Незадолго до этого, когда появилась информация о возможном попадании режиссера в санкционный список, он заявил Daily Storm, что гордится тем фактом, что его программу «БесогонТВ» «смотрят все». В черный список, помимо Михалкова, также попали Григорий Лепс, Марина Ким, Борис Корчевников и другие.