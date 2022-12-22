Пожар произошел на крейсере «Адмирал Кузнецов»

На авианосце «Адмирал Кузнецов» возник пожар. Это случилось во время проведения ремонтных работ. О жертвах и погибших пока не сообщается. Были эвакуированы 20 человек, писал ТАСС.
О небольшом возгорании на крейсере рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Он уточнил, что случился «маленький эксцесс», когда были ремонтные работа на судне.
«Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет», — заверил Рахманов.
Авианосец «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте с 2017 года. В октябре 2018-го при спуске крейсера на воду произошла авария. Тогда плавучий док ПД-50 резко ушел под воду, из-за чего на авианосец упал подъемный кран, повредив часть палубы.
Рахманов опроверг сообщения СМИ о том, что сумма ущерба, полученного крейсером «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, равна его стоимости. Рахманов объяснил, что авианосец не получил критических повреждений, поскольку еще до возгорания с корабля было снято оборудование.
До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в штабе Северного флота, писал, что сумма ущерба, нанесенного пожаром тяжелому крейсеру, может составить 95 миллиардов рублей. По утверждению собеседника издания, в результате ЧП повреждения получили не только конструкции корабля, но и оборудование. При ликвидации очага возгорания погиб военнослужащий-контрактник. Позднее стало известно еще об одной жертве из числа военных. Также пострадали 14 человек.
Кроме того, руководитель ОСК говорил, что на восстановление корабля уйдет до 350 миллионов рублей. Завершение ремонта и передача авианосца в состав Военно-морского флота, по заверению Рахманова, планировались в первом квартале 2024 года.