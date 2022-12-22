Пожар произошел на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Рахманов опроверг сообщения СМИ о том, что сумма ущерба, полученного крейсером «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, равна его стоимости. Рахманов объяснил, что авианосец не получил критических повреждений, поскольку еще до возгорания с корабля было снято оборудование.





До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в штабе Северного флота, писал, что сумма ущерба, нанесенного пожаром тяжелому крейсеру, может составить 95 миллиардов рублей. По утверждению собеседника издания, в результате ЧП повреждения получили не только конструкции корабля, но и оборудование. При ликвидации очага возгорания погиб военнослужащий-контрактник. Позднее стало известно еще об одной жертве из числа военных. Также пострадали 14 человек.





Кроме того, руководитель ОСК говорил, что на восстановление корабля уйдет до 350 миллионов рублей. Завершение ремонта и передача авианосца в состав Военно-морского флота, по заверению Рахманова, планировались в первом квартале 2024 года.