ВТБ купил банк «Открытие» за 340 миллиардов рублей

В Банке России сообщили о покупке ВТБ 100% акций банка «ФК Открытие». Независимый оценщик АО «ДРТ» оценил их рыночную стоимость в диапазоне от 328 до 374 миллиардов рублей. По итогам сделки новый владелец приобрел «Открытие» за 340 миллиардов рублей.





«Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 млрд рублей», — говорится в сообщении Центробанка.





Стоимость была рассчитана из суммы акций банка «Открытие» (233 126 864 828 рублей 15 копеек) и облигаций федерального займа (106 873 135 171 рубль 85 копеек).





Как отмечается в сообщении ЦБ, стороны договорились, что право собственности на акции «Открытия» перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии, что новый владелец оплатит сделку в полном объеме.





В пресс-службе ВТБ сообщили, что председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов покинет банк «Открытие» с 1 января. Новым руководителем станет Михаил Алексеев — экс-глава ЮниКредит Банка и бывший зампред правления Центробанка. В ВТБ также ожидают большие изменения в составе правления.