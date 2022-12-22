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«Обосравшаяся трусливая баба!»: Сергей Алиев призвал Владимира Соловьева поехать вместе с ним в Донбасс
Ранее православного мецената возмутило то, что журналист назвал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова трусом undefined
Новости

«Обосравшаяся трусливая баба!»: Сергей Алиев призвал Владимира Соловьева поехать вместе с ним в Донбасс

Ранее православного мецената возмутило то, что журналист назвал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова трусом

Православный меценат Сергей Алиев обратился к журналисту Владимиру Соловьеву с призывом поехать вместе с ним в Донбасс, чтобы поздравить живущих там детей с Новым годом. Такое предложение поступило к телеведущему после того, как тот назвал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова трусом. Алиев планирует выехать в Москву к Соловьеву уже 24-25 декабря.


«Проверим всей Россией Соловьева, обгадится он или нет, поехать на передовую всего на каких-то три дня. И не с оружием в руках, а с гостинцами для голодающих детей Донбасса. <…> Если Вова все-таки не поедет или отмолчится, то я официально заявляю, что он обосравшаяся трусливая баба, умеющая только своим дерьмом кидаться в других!» — заявил Алиев в обращении на своем YouTube-канале.


Алиев подчеркнул, что лично для него ответ Соловьева очевиден, однако он хочет услышать его лично от журналиста. «Может быть, я ошибаюсь в человеке», — добавил бизнесмен.


Меценат также сообщил, что вылетает 24-25 декабря в Москву, чтобы вместе с Соловьевым выехать в Донбасс, «если он согласится». Алиев хочет отправиться в села, которые находятся под обстрелами в «красной зоне», чтобы поздравить живущих там детей и подарить им новогодние и рождественские подарки.


14 декабря журналист в эфире «Соловьев Live» раскритиковал Стрелкова после его возвращения из зоны СВО. Телеведущий назвал экс-министра обороны ДНР «антипатриотическим блогером, который объясняет верховному командованию, как надо воевать», при этом не добравшись до передовой. Соловьев припомнил Стрелкову неудачи на фронте, обвинив его в сдаче Славянска и «предательстве» жителей ДНР.


В ответ на критику Соловьева Алиев заступился за Стрелкова, заявив, что журналист не имеет права говорить о том, что экс-министр «просрал все», так как это идет вразрез с его реальными заслугами перед народом Донбасса. По словам бизнесмена, он лично знает людей, которые воевали со Стрелковым бок о бок в Донбассе, а также в Чечне и Приднестровье. 

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«За это можно и по харе получить, не по-детски»: Сергей Алиев ответил на критику Соловьева в адрес Стрелкова

Ранее телеведущий напомнил бывшему министру обороны ДНР о его неудачах на фронте и назвал «антипатриотическим блогером» 14 декабря 2022
Dailystorm - «За это можно и по харе получить, не по-детски»: Сергей Алиев ответил на критику Соловьева в адрес Стрелкова
#донбасс #владимир соловьев #конфликт
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