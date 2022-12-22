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Евро поднялся выше 77 рублей, доллар — выше 72 рублей впервые с апреля
Курс валют растет после принятия решений о потолке цен на российские нефть и газ undefined
Новости

Евро поднялся выше 77 рублей, доллар — выше 72 рублей впервые с апреля

Курс валют растет после принятия решений о потолке цен на российские нефть и газ

Евро и доллар продолжают расти в ходе торгов на Московской бирже. Курс евро впервые с 27 апреля превысил 77 рублей. Американская валюта торгуется выше 72 рублей впервые с 29 апреля.


В начале торгов курс американского доллара превысил 71,2 рубля, евро поднялся до 76,88 рубля. Однако к 12:00 мск евро достиг отметки в 77,01 рубля (+1,41 рубля), доллар США при этом стоил 72,36 рубля (+1,36). Бивалютная корзина подорожала на 1,39 рубля — до 74,45 рубля. 


Юань прибавил 1,9% и торговался на уровне 10,27 рубля. Индекс Мосбиржи во время открытия торгов составлял 2121 пункт (+0,24%), индекс РТС — 926 (-1,46%).


21 декабря в ходе торгов на Мосбирже доллар составлял 70,23 рубля, евро — 74,70 рубля. В этот день Центробанк повысил курс доллара на 22 декабря до 70,53 рубля (+1,52 рубля), курс евро — до 75,09 рубля (+1,75), юань — до 10,08 рубля (+0,20).


Эксперты связывают ослабление рубля с введения Западом потолка цен на нефть и газ из России. 2 декабря ЕС официально подтвердил принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. А 19 декабря европейские страны согласовали ценовой потолок на газ из РФ в 180 евро за мегаватт-час.

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#доллар #евро #финансы #курс валют #экономика
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