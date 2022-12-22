Евро поднялся выше 77 рублей, доллар — выше 72 рублей впервые с апреля

Евро и доллар продолжают расти в ходе торгов на Московской бирже. Курс евро впервые с 27 апреля превысил 77 рублей. Американская валюта торгуется выше 72 рублей впервые с 29 апреля.





В начале торгов курс американского доллара превысил 71,2 рубля, евро поднялся до 76,88 рубля. Однако к 12:00 мск евро достиг отметки в 77,01 рубля (+1,41 рубля), доллар США при этом стоил 72,36 рубля (+1,36). Бивалютная корзина подорожала на 1,39 рубля — до 74,45 рубля.





Юань прибавил 1,9% и торговался на уровне 10,27 рубля. Индекс Мосбиржи во время открытия торгов составлял 2121 пункт (+0,24%), индекс РТС — 926 (-1,46%).





21 декабря в ходе торгов на Мосбирже доллар составлял 70,23 рубля, евро — 74,70 рубля. В этот день Центробанк повысил курс доллара на 22 декабря до 70,53 рубля (+1,52 рубля), курс евро — до 75,09 рубля (+1,75), юань — до 10,08 рубля (+0,20).





Эксперты связывают ослабление рубля с введения Западом потолка цен на нефть и газ из России. 2 декабря ЕС официально подтвердил принятие решения о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. А 19 декабря европейские страны согласовали ценовой потолок на газ из РФ в 180 евро за мегаватт-час.