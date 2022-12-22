Новости
Новости
St
«Московские ярмарки»: знакомство с кулинарными традициями России на Городецкой улице
В районе Новокосино можно купить натуральные продукты, необычные виды чая и сезонные овощи, цены приятно удивляют undefined
Новости

«Московские ярмарки»: знакомство с кулинарными традициями России на Городецкой улице

В районе Новокосино можно купить натуральные продукты, необычные виды чая и сезонные овощи, цены приятно удивляют

В районе Новокосино на Городецкой улице, владение 1, работает современная межрегиональная ярмарка. Здесь есть все необходимые условия для безопасности и комфорта покупателей: вентиляция, отопление, кондиционирование. Ярмарки это возможность купить свежие и качественные продукты отечественного производства.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Впечатления от ярмарки очень хорошие, здесь очень атмосферно. Все доброжелательные. Мне все понравилось. Очень удобно, что ярмарка находится возле метро. Выходишь на улицу и сразу ее видно. Хочется зайти, посмотреть, что тут. Очень хорошее расположение», — поделилась с Daily Storm мнением одна из покупательниц.


На ярмарках большой выбор овощей и фруктов, колбасной и молочной продукции, сыров, мяса и рыбы, а также бакалейных товаров и хлеба.


«Очень много продукции с Байкала, отдел «Таежные вкусняшки». Это шишка сосновая вяленая, варенье из сосновой шишки. Все можно попробовать, все можно продегустировать! У нас даже есть варенье из кедровой шишки! Ягодки в меду, брусника, шиповник, иван-чай, без примеси, очень хороший», — сказала представитель отдела «Таежные вкусняшки».


«Приглашаем всех людей на ярмарку, попробовать нашу продукцию. Где вы еще возьмете «Таежные вкусняшки»? Только здесь, на нашей ярмарке!» — добавила продавец.


В Москве открыто множество круглогодичных ярмарок, где можно приобрести вкусные фермерские продукты.


«Мы здесь представляем казахстанских производителей. У нас есть знаменитый шоколад «Голубой Казахстан». Также славится наша мука. Зерновые у нас во всех регионах растут. На севере озимые и твердые сорта. И здесь у нас представлено минимум четыре крупных производителя, которые возят в Россию нашу продукцию. Всех покупателей приглашаю на нашу столичную ярмарку, в Москве наша продукция представлена на пяти ярмарках. Всегда рады покупателям, у нас большой ассортимент, продукция с натуральным вкусом, уже проверенная временем и полюбившаяся нашим покупателям», — призвала другой продавец.


Принять посетителей ярмарка готова со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 мск. Понедельник — санитарный день.


«Истринская сыроварня Олега Сироты, продукция производится в истринском районе, деревне Дубровское. На нашей сыроварне проводятся экскурсии. Мы делаем твердые, полутвердые сыры, в последнее время стали делать более выдержанные, с насыщенным и ярким пикантным вкусом. Мы производим и другую молочную продукцию: йогурты, творог, сметану. Мы всегда рады видеть своих покупателей. Работаем мы с 10:00 до 20:00, только понедельник у нас выходной. Товар нам привозят каждый день или через день, но не меньше трех-четырех раз в неделю. У нас всегда свежая продукция, мы всегда очень рады своим покупателям», — рассказала представитель сыроварни.


Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.


Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#московские ярмарки #москва #продукты #еда
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»