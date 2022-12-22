«Московские ярмарки»: знакомство с кулинарными традициями России на Городецкой улице

«Впечатления от ярмарки очень хорошие, здесь очень атмосферно. Все доброжелательные. Мне все понравилось. Очень удобно, что ярмарка находится возле метро. Выходишь на улицу — и сразу ее видно. Хочется зайти, посмотреть, что тут. Очень хорошее расположение», — поделилась с Daily Storm мнением одна из покупательниц.





На ярмарках большой выбор овощей и фруктов, колбасной и молочной продукции, сыров, мяса и рыбы, а также бакалейных товаров и хлеба.





«Очень много продукции с Байкала, отдел «Таежные вкусняшки». Это шишка сосновая вяленая, варенье из сосновой шишки. Все можно попробовать, все можно продегустировать! У нас даже есть варенье из кедровой шишки! Ягодки в меду, брусника, шиповник, иван-чай, без примеси, очень хороший», — сказала представитель отдела «Таежные вкусняшки».





«Приглашаем всех людей на ярмарку, попробовать нашу продукцию. Где вы еще возьмете «Таежные вкусняшки»? Только здесь, на нашей ярмарке!» — добавила продавец.





В Москве открыто множество круглогодичных ярмарок, где можно приобрести вкусные фермерские продукты.





«Мы здесь представляем казахстанских производителей. У нас есть знаменитый шоколад «Голубой Казахстан». Также славится наша мука. Зерновые у нас во всех регионах растут. На севере озимые и твердые сорта. И здесь у нас представлено минимум четыре крупных производителя, которые возят в Россию нашу продукцию. Всех покупателей приглашаю на нашу столичную ярмарку, в Москве наша продукция представлена на пяти ярмарках. Всегда рады покупателям, у нас большой ассортимент, продукция с натуральным вкусом, уже проверенная временем и полюбившаяся нашим покупателям», — призвала другой продавец.





Принять посетителей ярмарка готова со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 мск. Понедельник — санитарный день.





«Истринская сыроварня Олега Сироты, продукция производится в истринском районе, деревне Дубровское. На нашей сыроварне проводятся экскурсии. Мы делаем твердые, полутвердые сыры, в последнее время стали делать более выдержанные, с насыщенным и ярким пикантным вкусом. Мы производим и другую молочную продукцию: йогурты, творог, сметану. Мы всегда рады видеть своих покупателей. Работаем мы с 10:00 до 20:00, только понедельник у нас выходной. Товар нам привозят каждый день или через день, но не меньше трех-четырех раз в неделю. У нас всегда свежая продукция, мы всегда очень рады своим покупателям», — рассказала представитель сыроварни.





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».