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Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды затрагивает и видеоигры
По словам депутата, игры с пропагандой ЛГБТ не должны быть доступны россиянам undefined
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Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды затрагивает и видеоигры

По словам депутата, игры с пропагандой ЛГБТ не должны быть доступны россиянам

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в том числе распространяется на видеоигры. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, если в играх содержится ЛГБТ-пропаганда, они должны быть удалены из онлайн-магазинов или быть недоступны российским игрокам.


«На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает. Запрещается продажа любой продукции, содержащей информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает», — сказал Хинштейн.


Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ко второму чтению законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. В частности, речь шла о запрете видеоигр, где пропагандируются насилие, нетрадиционные сексуальные отношения и используется нецензурная лексика.


Соавтор легендарного ТВ-шоу «От винта!» актер Сергей Чихачев в колонке для Daily Storm назвал подобную инициативу бессмысленной. По его словам, видеоигры давно стали частью культуры — как литература, кино, живопись, поэтому относиться к ним следует как к культурному феномену.


5 декабря президент Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, а также о запрете демонстрации ЛГБТ-информации и сведений, побуждающих к смене пола среди детей.


Ранее закон запрещал пропаганду ЛГБТ лишь среди несовершеннолетних. Нововведение также ужесточило наказание за подобную пропаганду среди детей. За его нарушение гражданам грозит штраф до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч рублей, для юрлиц — до пяти миллионов.

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#гей-пропаганда #рф #хинштейн #госдума #видеоигры
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