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Рогозина после ранения в Донецке доставили в госпиталь Ростова-на-Дону
В местный Военный клинический госпиталь также доставили еще двух пострадавших undefined
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Рогозина после ранения в Донецке доставили в госпиталь Ростова-на-Дону

В местный Военный клинический госпиталь также доставили еще двух пострадавших

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших при обстреле в ДНР были доставлены в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сегодня, 22 декабря, журналистам из РФ заявил помощник Рогозина.


«Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от украинского обстрела гостиницы доставлены из Донецка в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Сейчас проводится осмотр и оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил помощник.


По его словам, несколько раненых советников находятся в медучреждениях Донецкой народной республики. Сейчас их состояние стабилизировано, но пока медики не дают разрешения на их транспортировку, подчеркнул он.


22 декабря Рогозин был ранен при обстреле Донецка со стороны солдат ВСУ, осколок мины попал ему в спину. Ранения также получили сопровождавшие экс-руководителя «Роскосмоса» люди. Отмечается, что обстрел «носил явно целенаправленный характер», а использовали для атаки установку Caesar.


Вскоре после инцидента экс-глава «Роскосмоса» написал в своем Telegram-канале, что ожидает операции. По его словам, «металлический осколок размером три на четыре вошел выше правой лопатки».


Рогозин находится в зоне СВО на Украине с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но позднее сменил его на Сармат. Все время пребывания в зоне СВО Рогозин призывал прекратить недооценивать украинскую армию. Он обещал, что в ближайшие месяцы ВС РФ получат новейшее вооружение.

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#спецоперация #днр #ранение #ростов-на-дону #рогозин #рф
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