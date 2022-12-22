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СБУ возбудила дело против католического священника, который поддержал версию России о событиях в Буче
В ведомстве также считают, что настоятель Киевско-Житомирской епархии призывал не доверять официальной информации властей и СМИ Фото: РИА Новости / Андрей Александров
Новости

СБУ возбудила дело против католического священника, который поддержал версию России о событиях в Буче

В ведомстве также считают, что настоятель Киевско-Житомирской епархии призывал не доверять официальной информации властей и СМИ

Фото: РИА Новости / Андрей Александров

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении настоятеля католической Киевско-Житомирской епархии. Ксендз выражал несогласие с версией Киева о событиях в Буче. По утверждению СБУ, священник также призывал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и СМИ.


«Служба безопасности собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-католической церкви в антиукраинской деятельности», — говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.


Подозреваемый «в своих «речах» перед верующими» называл «постановкой» якобы убийства и пытки людей российскими военными в Буче. Кроме того, в СБУ считают, что настоятель призывал не доверять официальной информации украинских властей и массмедиа о том, что происходило в городе, так как сам находился тогда на этой территории.


В отношении священника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Досудебное расследование в отношении настоятеля завершено, обвинительный акт направлен в суд.


В марте 2022 года в городе Буче Киевской области произошло массовое убийство мирных жителей. Тогда Украина обвинила в произошедшем Россию. В Минобороны РФ 3 апреля опровергли эти обвинения, подчеркнув, что Российская армия полностью покинула Бучу еще 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

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#сбу #церковь #уголовное дело #буча #украина
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