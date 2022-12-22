Жители Киева сообщают, что спустя 10 месяцев после начала спецоперации РФ у них есть друзья и знакомые, ожидающие прихода российских военных. Об этом украинцы заявили блогерам Натальи Дубровой и Татьяне Комаровой, уточнив, что некоторые знакомые, поддерживающие Россию, сейчас в Киеве.





«У меня есть знакомые из-под Харькова — они все равно за Россию. Они долго там жили. <…> Они здесь живут, ждут Русского мира», — рассказала местная жительница.





По словам другой девушки, в числе ее знакомых и друзей также есть поддерживающие Россию. Где именно они проживают, она не сказала, но большая их часть — люди старшего поколения, которые жили при Советском Союзе и надеются, что прежние времена вернутся.





«Есть такие, знаю из личного примера. В основном старшее поколение», — призналась киевлянка.





24 февраля Россия начала спецоперацию на территории Украины и Донбасса. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская армия ставит перед собой задачи по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите людей от геноцида со стороны киевского режима.





С начала СВО Москва и Киев провели четыре очных раунда переговоров, последний состоялся 29 марта в Стамбуле. В мае стороны объявили о прекращении переговорного процесса. Власти России уже неоднократно обвиняли киевский режим в смене позиции относительно переговоров.