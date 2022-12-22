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В Херсонской области при подрыве машины погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа
В его автомобиль неизвестные заложили взрывчатку undefined
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В Херсонской области при подрыве машины погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа

В его автомобиль неизвестные заложили взрывчатку

Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Во время случившегося он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в его машине была заложена взрывчатка.


«Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — сказал собеседник агентства.


Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале также сообщил о гибели Штепы. По его словам, в результате инцидента погиб не только сам чиновник, но и его водитель. При этом журналист рассказал, что сработала бомба, установленная диверсионно-разведывательной группой Украины.


Каховский округ находится на левом берегу Днепра в Херсонской области. С ноября населенные пункты округа подвергаются постоянным обстрелам со стороны боевиков ВСУ. Люди с правого берега реки были эвакуированы.


В начале декабря первый вице-губернатор региона Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва его автомобиля. Он был госпитализирован в состоянии средней тяжести, сейчас его жизни ничего не угрожает. Булюк в администрации Херсонской области курирует вопросы экономики региона, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.


9 ноября в результате ДТП погиб вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов. Сначала об этом сообщили СМИ, однако позднее информацию подтвердили в администрации региона. Соболезнования родным чиновника выразил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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#спецоперация #происшествие #херсонская область #украина #убийство #рф #взрыв
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