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Рогозин сообщил о гибели своего помощника во время обстрела в Донецке
Экс-глава «Роскосмоса» после выздоровления намеревается вернуться на фронт undefined
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Рогозин сообщил о гибели своего помощника во время обстрела в Донецке

Экс-глава «Роскосмоса» после выздоровления намеревается вернуться на фронт

Бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что его помощник Михаил Бридасов погиб во время обстрела в ДНР. Об этом Рогозин рассказал на своей странице во «ВКонтакте», подчеркнув, что намерен вернуться на фронт.


«Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа. <…> Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят»,написал Рогозин.


Он также рассказал об обстоятельствах произошедшего. По его словам, первый взрыв прогремел примерно через 10 минут после прибытия главы правительства ДНР Виталия Хоценко, затем было еще несколько прилетов. Рогозин отметил, что ВСУ «били точно и целенаправленно».


«У меня осколок пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок. Врачи думают, стоит ли и как оперировать», — поделился экс-глава «Роскосмоса».


Помимо Рогозина, ранения различной степени тяжести получили также люди из его группы, трое в тяжелом состоянии. Он признался, что молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших.


22 декабря Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ, осколок мины попал ему в спину. Ранило также сопровождавших экс-руководителя «Роскосмоса». Обстрел «носил явно целенаправленный характер», а использовали для атаки установку Caesar.

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Рогозина после ранения в Донецке доставили в госпиталь Ростова-на-Дону

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Dailystorm - Рогозина после ранения в Донецке доставили в госпиталь Ростова-на-Дону
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