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«Мы пощелкаем и Patriot»: Путин прокомментировал поставки Киеву американского вооружения
Глава государства отметил, что Запад исходит из того, что это якобы оборонительное вооружение undefined
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«Мы пощелкаем и Patriot»: Путин прокомментировал поставки Киеву американского вооружения

Глава государства отметил, что Запад исходит из того, что это якобы оборонительное вооружение

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение властей США передать Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Во время пресс-подхода к представителям СМИ глава государства заявил, что российские военные без особого труда «пощелкают» американские системы.


«Говорят, Patriot могут туда [на Украину] поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot», — пригрозил Путин.


Российский лидер подчеркнул, что Запад исходит из того, что Patriot якобы оборонительное вооружение, однако «мы просто будем иметь это в виду», а «противоядие всегда найдется». Путин также указал, что поставки Киеву систем ПВО способствую затягиванию конфликта, а не его завершению.


Глава государства также сообщил, что Patriot — достаточно старая система, которая не работает так же хорошо, как, например, российская С-300.


Ранее в Вашингтон объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму около 1,85 миллиарда долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что с передачей данного пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.


Украина получит от Соединенных Штатов не только Patriot, но и боеприпасы для РСЗО HIMARS, свыше 2700 гранатометов и стрелкового оружия, около 50 тысяч снарядов для РСЗО «Град», спецсредства и иное вооружение.

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#спецоперация #президент #сша #рф #вооружения #путин #пво #украина
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