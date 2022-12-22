«Мы пощелкаем и Patriot»: Путин прокомментировал поставки Киеву американского вооружения

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение властей США передать Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Во время пресс-подхода к представителям СМИ глава государства заявил, что российские военные без особого труда «пощелкают» американские системы.





«Говорят, Patriot могут туда [на Украину] поставить. Ну хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и Patriot», — пригрозил Путин.





Российский лидер подчеркнул, что Запад исходит из того, что Patriot якобы оборонительное вооружение, однако «мы просто будем иметь это в виду», а «противоядие всегда найдется». Путин также указал, что поставки Киеву систем ПВО способствую затягиванию конфликта, а не его завершению.





Глава государства также сообщил, что Patriot — достаточно старая система, которая не работает так же хорошо, как, например, российская С-300.





Ранее в Вашингтон объявили о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму около 1,85 миллиарда долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что с передачей данного пакета общий объем военной помощи, которую США выделили Киеву, составит 21,9 миллиарда долларов.





Украина получит от Соединенных Штатов не только Patriot, но и боеприпасы для РСЗО HIMARS, свыше 2700 гранатометов и стрелкового оружия, около 50 тысяч снарядов для РСЗО «Град», спецсредства и иное вооружение.