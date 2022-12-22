Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что огласит свое послание к Федеральному собранию в начале 2023 года. Об этом он сообщил во время пресс-подхода к представителям СМИ, уточнив, что в этом году его не было из-за высокой динамики событий, а основные тезисы уже были отражены.





«В 2017 году тоже не было послания, именно в календарном году, но оно должно быть. Вопрос в чем? Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень-очень динамично», — сказал Путин.





«Сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно», — добавил президент.





Глава государства указал, что для подготовки послания необходимо время, чтобы оно выглядело «основательно и фундаментально», а также «анализ того, что происходит, того, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время». Президент заявил, что послание парламенту обязательно состоится.





Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря. Однако позднее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что подобные сообщения не соответствуют действительности.





Предыдущее послание Путина парламенту было оглашено в апреле 2021 года. В большинстве случаев послания оглашались каждый год, но бывали исключения, как, например, в 2017 году (его перенесли на 1 марта 2018-го).





Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко тогда отметил, что послание парламенту — это право президента нашей страны, который может реализовать его лишь тогда, когда «сочтет нужным».