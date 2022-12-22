Путин подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть в начале следующей недели

Президент России Владимир Путин заявил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть уже в понедельник-вторник. Об этом он сообщил в ходе пресс-подхода к представителям СМИ, уточнив, что никаких потерь для российской экономики от этого ценового потолка нет.





«Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры», — сказал Путин.





По словам главы государства, сейчас Россия продает нефть по тем ценам, которые страны Запада выставили в качестве потолка. При этом он указал, что данный шаг — попытка «ввинтить» в мировую экономику инструменты, абсолютно не присущие рыночной экономике.





Президент предположил, что внедрение механизма впоследствии может привести к недоинвестированности топливно-энергетического комплекса (ТЭК), что приведет к снижению предложения и высоким ценам на нефть.





Ранее чешское председательство в Совете ЕС сообщило, что Евросоюз уже принял решение о введении потолка цен на нефть. Оно вступило в силу 5 декабря, после опубликования в Официальном журнале Евросоюза.





Пока цена вопроса — 60 долларов за баррель. Польша и страны Балтии требовали снизить потолок до 30 долларов за баррель, тогда как Мальта и Греция, наоборот, просили 65-70 долларов для сохранения рентабельности.