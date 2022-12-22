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Минпросвещения утвердило новую школьную программу с военной подготовкой и блоком о СВО на уроках истории
Школы начнут реализовывать ее до 1 сентября 2023 года undefined
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Минпросвещения утвердило новую школьную программу с военной подготовкой и блоком о СВО на уроках истории

Школы начнут реализовывать ее до 1 сентября 2023 года

Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил новую программу школьного образования. В нее включили начальную военную подготовку в рамках ОБЖ и блок о спецоперации на Украине на уроках истории. Об этом говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.


«Утвердить прилагаемую федеральную образовательную программу среднего общего образования», говорится в документе.


Приказ датирован 23 ноября текущего года, а зарегистрирован 22 декабря. Согласно нововведениям, на ОБЖ ученики 10-х и 11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь, а также изучать принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5.


В рамках учебного курса «История России» школьникам предстоит изучать геополитический кризис 2022 года, в том числе и конфликт на Украине. В документе сказано, что требования к предметным результатам освоения базового курса должны отражать, например, понимание «значимости РФ в мировых политических и социально-экономических процессах».


В приказе министра просвещения России сказано, что все школы должны реализовать единые образовательные программы до 1 сентября 2023 года.


7 декабря министр рассказал, что в учебники по истории включат подвиги российских героев спецоперации. Он отметил, что о подвигах школьникам также рассказывают на «Разговорах о важном» — классных часах о любви к своей Родине, патриотизме, традиционных ценностях и всех госпраздниках.


13 сентября Кравцов подписал приказ, согласно которому историю СВО на Украине включили в курс общей истории для школьников 10–11 классов. В документе отмечалось, что школьников будут обучать отличать правду от фейков, «привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками» и прививать им «готовность дать отпор фальсификациям».

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#спецоперация #школа #образование #рф #минпросвещения
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