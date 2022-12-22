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Сенат США разрешил отдать Украине замороженные активы российских бизнесменов
Инициатива была внесена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом undefined
Новости

Сенат США разрешил отдать Украине замороженные активы российских бизнесменов

Инициатива была внесена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом

Сенат Конгресса США одобрил включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать у бизнесменов из РФ активы, замороженные в результате западных санкций. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист американского канала C-SPAN Крейг Каплан.


«Сенат единогласно одобрил <…> поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи», — говорится в сообщении.


По словам журналиста, итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит позже 22 декабря. Он уточнил, что данный документ предложен на рассмотрение сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Активы россиян будут изъяты и проданы, после чего все вырученные деньги направят киевскому режиму.


Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что теоретически обмен замороженными в Европе и РФ активами возможен. Но это сложная схема, добавил он. Сейчас ведомство рассматривает эту возможность, но чтобы провести обмен, необходим целый ряд законодательных решений.


Европейский союз после начала спецоперации РФ на Украине ввел санкци против Москвы. В том числе были заморожены многие активы российских компаний, предпринимателей, а также около половины международных резервов Банка России на сумму порядка 300 миллиардов долларов США.

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#спецоперация #сша #сенат #украина #рф
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