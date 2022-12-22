«Посмотрю поздравление президента»: Путин заявил, что будет встречать Новый год в кругу близких

Президент Владимир Путин рассказал, как планирует провести грядущий Новый год. В ходе пресс-подхода к представителям СМИ глава государства сообщил, что в этом году планирует отметить праздник в кругу близких, а также, по традиции, намеревается посмотреть поздравление президента.





«Ничего здесь такого необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких. <…> Посмотрю выступление президента, поздравление», — сказал Путин.





На пресс-подходе Путин заявил, что Россия прошла 2022 год уверенно. Он также сообщил, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация никак не помешает РФ реализовывать планы на будущее, в том числе и на 2023 год.





Ранее президент России посетил Дом молодежи и «Елку желаний» в Манеже, где побеседовал с маленькой девочкой, которая поинтересовалась, верит ли глава государства в Деда Мороза. Президент ответил, что все нормальные, приличные люди в стране должны верить в Дедушку Мороза.





«Так что мы с тобой единомышленники», — отметил Путин.





В 2021 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о планах Путина встретить Новый год в кругу родных и друзей. При этом сам Путин рассказывал, что выбирая подарки для своих внуков он не ходит по магазина и не покупает готовое, а предпочитает делать все самостоятельно.