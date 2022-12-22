Новости
Новости
St
«Посмотрю поздравление президента»: Путин заявил, что будет встречать Новый год в кругу близких
Президент отметил, что Россия прошла 2022 год уверенно undefined
Новости

«Посмотрю поздравление президента»: Путин заявил, что будет встречать Новый год в кругу близких

Президент отметил, что Россия прошла 2022 год уверенно

Президент Владимир Путин рассказал, как планирует провести грядущий Новый год. В ходе пресс-подхода к представителям СМИ глава государства сообщил, что в этом году планирует отметить праздник в кругу близких, а также, по традиции, намеревается посмотреть поздравление президента.


«Ничего здесь такого необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких. <…> Посмотрю выступление президента, поздравление», — сказал Путин.


На пресс-подходе Путин заявил, что Россия прошла 2022 год уверенно. Он также сообщил, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация никак не помешает РФ реализовывать планы на будущее, в том числе и на 2023 год.


Ранее президент России посетил Дом молодежи и «Елку желаний» в Манеже, где побеседовал с маленькой девочкой, которая поинтересовалась, верит ли глава государства в Деда Мороза. Президент ответил, что все нормальные, приличные люди в стране должны верить в Дедушку Мороза.


«Так что мы с тобой единомышленники», — отметил Путин.


В 2021 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о планах Путина встретить Новый год в кругу родных и друзей. При этом сам Путин рассказывал, что выбирая подарки для своих внуков он не ходит по магазина и не покупает готовое, а предпочитает делать все самостоятельно.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#президент #рф #новогодние праздники #путин #новый год
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»