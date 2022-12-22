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Россиянам рассказали, как выбрать фейерверки к Новому году и сохранить здоровье после их использования
В магазинах пиротехники обычно можно приобрести изделия от I до III класса, в зависимости от их опасности undefined
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Россиянам рассказали, как выбрать фейерверки к Новому году и сохранить здоровье после их использования

В магазинах пиротехники обычно можно приобрести изделия от I до III класса, в зависимости от их опасности

Новый год все ближе и ближе, а значит, для многих россиян настала пора задуматься о покупке фейерверков. Однако, как оказалось, это не самое простое дело. В связи с этим Общественная служба новостей подготовила инструкцию, как правильно выбрать салюты и сохранить свое здоровье.


Перед покупкой фейерверков важно определиться, чего именно вы хотите добиться и какой эффект получить. Решите для себя, хотите ли вы увидеть фонтаны с искрами, громкие петарды или ракеты, а может, вас и вовсе интересуют экземпляры, оставляющие после себя в небе красивые искры.


Одним из важнейших факторов в данном случае являются визуальные эффекты, ведь вы можете выбрать цвет залпа, его высоту и внешний вид.


Когда с желаемым фейерверком вы определились, пора отправляться в магазины пиротехники, но важно запомнить, что обычно можно купить изделия от I до III класса. Больший класс уже представляет опасность, однако иногда подпольные производители торгуют и подобными товарами. В таком случае важно проверить эти данные перед покупкой.


В самом магазине важно решить, какой калибр салютов вас интересует. Он влияет на силу взрыва, диаметр его шапки и высоту полета. Данный параметр измеряется в дюймах и иногда может достигать 12 единиц. Важно помнить, что далеко не все фейерверки можно применять вблизи домов.


В розничной продаже вы не встретите салюты с калибром свыше трех дюймов, так как они применяются в профессиональных шоу. Тем не менее вам все еще доступен широкий выбор самых разных и красочных изделий.


В рядовых магазинах вы встретите фейерверки калибра 0,8 дюйма (высота до 20 метров, разлет шапки — 10 метров), один дюйм (высота — 25 метров, разлет —15 метров) и 1,2 дюйма (высота — 35 метро, разлет — 20 метров). Небольшой, но яркий и незабываемый салют может создать калибр в 0,8 дюйма, однако чаще всего встречается 1,2 дюйма.


Если у вас на примете есть безлюдное место и вы запланировали настоящее представление, тогда вам следует обратить свое внимание на два дюйма.


Учтите, что в месте запуска двухдюймовых салютов не должно быть зданий или растительности, так как они часто загораются после неудачных запусков, даже в зимний период. Важно, что в процессе запуска салютов вы должны соблюдать технику безопасности, которая сохранит ваше здоровье.


Все фейерверки по опасности можно разделить на классы, к первому из которых можно отнести, например, бенгальские огни, фонтаны с холодным огнем и даже хлопушки. Они относительно безопасны, однако даже в этом случае способны нанести вред при нарушении техники безопасности.

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#новый год #фейерверк #праздник #рф
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