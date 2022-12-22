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Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ, его введут 15 февраля
Ограничение установят на уровне 180 евро за мегаватт-час undefined
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Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ, его введут 15 февраля

Ограничение установят на уровне 180 евро за мегаватт-час

Европейский союз официально утвердил динамический потолок цен на газ в 180 евро за мегаватт-час. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС. В документе сказано, что ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Данный механизм будет действовать в течение 20 дней.


«Совет официально принял постановление, устанавливающее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен», — говорится в документе.


Механизм коррекции цен может быть автоматически отключен в том случае, если стоимость газа опустится ниже установленного полотка. При этом данный механизм также может быть отключен вручную, если в ЕК сочтут, что на европейском рынке образовался дефицит газа, угрожающий ЕС.


Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что министрам энергетики стран ЕС на встрече в Брюсселе не удалось согласовать предельную цену на российский газ. Он указал, что дискуссии еще продолжаются, но уже на двусторонней основе.


Изначально Еврокомиссия предлагала запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости сжиженного газа на 58 евро в течение 10 торговых дней.


Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

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