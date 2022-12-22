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Раненного при обстреле в ДНР Рогозина перевезут в Москву
Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать ему операцию undefined
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Раненного при обстреле в ДНР Рогозина перевезут в Москву

Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать ему операцию

Бывшему главе «Роскосмоса», руководителю группы военных советников «Царские волки» Дмитрию Рогозину не смогли провести операцию после ранения в Донецке. Об этом сообщил его помощник, уточнив, что теперь Рогозина доставят в Москву, где будет принято решение о его лечении.


«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сообщил помощник Рогозина.


22 декабря Рогозин был ранен при обстреле Донецка со стороны солдат ВСУ, осколок мины попал ему в спину. Ранения также получили сопровождавшие экс-руководителя «Роскосмоса» люди. Отмечается, что обстрел «носил явно целенаправленный характер», а использовали для атаки установку Caesar.


Вскоре после инцидента экс-глава «Роскосмоса» написал в своем Telegram-канале, что ожидает операции. По его словам, «металлический осколок размером три на четыре вошел выше правой лопатки».


Рогозин находится в зоне СВО на Украине с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но позднее сменил его на Сармат. Все время пребывания в зоне СВО Рогозин призывал прекратить недооценивать украинскую армию. Он обещал, что в ближайшие месяцы ВС РФ получат новейшее вооружение.

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Рогозин сообщил о гибели своего помощника во время обстрела в Донецке

Экс-глава «Роскосмоса» после выздоровления намеревается вернуться на фронт 22 декабря 2022
Dailystorm - Рогозин сообщил о гибели своего помощника во время обстрела в Донецке
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