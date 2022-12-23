В МИД РФ заявили, что обсуждений гарантий безопасности не предвидится из-за наличия у Киева инструкторов НАТО

Переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники. Об этом ТАСС сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Он также отметил, что еще одним условием мира является прекращение поставок оружия и перечисления средств Украине.





Дипломат выразил мнение, что в настоящий момент «мяч на американской стороне поля». По словам Дарчиева, для серьезных бесед о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике нужно несколько шагов. Первый из них — прекращение накачки оружием и финансами режима Зеленского.





Еще одно условие Москвы — должны быть выведены «американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы» и получены определенные РФ «реалии на земле», указал дипломат.





Представитель МИД добавил, что год назад российская сторона сделала «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО. Однако в ответ, не считая периферийных сюжетов, в Москве «услышали категорическое высокомерное «нет», заключил дипломат.