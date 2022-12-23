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В МИД РФ заявили, что обсуждений гарантий безопасности не предвидится из-за наличия у Киева инструкторов НАТО
Ведомство считает, что еще одним условием мира является прекращение поставок оружия украинской стороне undefined
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В МИД РФ заявили, что обсуждений гарантий безопасности не предвидится из-за наличия у Киева инструкторов НАТО

Ведомство считает, что еще одним условием мира является прекращение поставок оружия украинской стороне

Переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники. Об этом ТАСС сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. Он также отметил, что еще одним условием мира является прекращение поставок оружия и перечисления средств Украине.


Дипломат выразил мнение, что в настоящий момент «мяч на американской стороне поля». По словам Дарчиева, для серьезных бесед о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике нужно несколько шагов. Первый из них — прекращение накачки оружием и финансами режима Зеленского.


Еще одно условие Москвы — должны быть выведены «американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы» и получены определенные РФ «реалии на земле», указал дипломат.


Представитель МИД добавил, что год назад российская сторона сделала «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО. Однако в ответ, не считая периферийных сюжетов, в Москве «услышали категорическое высокомерное «нет», заключил дипломат.

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Россия обвинила в ООН Зеленского в «игре жизнями» украинцев и европейцев из-за атак на Запорожскую АЭС

Представитель РФ Наталья Кармазинская указала, что Москва, несмотря на провокации, «сделала все для проведения миссии МАГАТЭ» 7 декабря 2022
Dailystorm - Россия обвинила в ООН Зеленского в «игре жизнями» украинцев и европейцев из-за атак на Запорожскую АЭС

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что обвинения РФ в применении иранских беспилотников являются безосновательными. По словам Небензи, Запад препятствует утверждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который бы регулировал иранскую ядерную программу.

#спецоперация #нато #украина #мид рф
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