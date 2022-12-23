Патриарх Кирилл предложил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что в законодательстве России следовало бы закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Он напомнил, что по канонам Русской православной церкви священникам запрещено находиться на военной службе. В зоне спецоперации на Украине они могут присутствовать лишь в качестве духовников.
Выступая с докладом на Епархиальном собрании в Москве, патриарх Кирилл посетовал, что пока в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства не предусмотрена. «При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — заключил предстоятель РПЦ.
Он заметил, что задача духовенства не в том, чтобы брать оружие и участвовать в боевых действиях, и многим в руководстве страны это очевидно. Поэтому в ходе частичной мобилизации удалось добиться отсрочки от призыва для священнослужителей на все время пребывания в священном сане, подчеркнул глава РПЦ.
«Вместе с тем, считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение правовому управлению Московской Патриархии, которое прошу, вместе с двумя уже упомянутыми выше синодальными отделами, вплотную заняться решением этой задачи», — сказал патриарх.
В конце сентября замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отмечал, что священники могут принимать участие в СВО только без оружия в руках как духовники. На Украине есть такие военные священники, уточнял Кипшидзе.
Подобного мнения придерживается и профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов. Он в беседе с Daily Storm отметил, что священнослужителям нельзя брать в руки оружие для убийства людей, поэтому на передовой они могут понадобиться как «доктора душ» солдат и офицеров.
На горячей линии 122 ранее сообщили, что мобилизации подлежат и монахи, если у них есть военный билет, даже если они никогда не служили, поскольку являются такими же гражданами РФ, как и остальные, писал РБК.
В октябре ряд Telegram-каналов опубликовали ролик, в котором человек в рясе стреляет из гранатомета со словами «Московская духовная академия сражается с НАТО». Позднее викарий патриарха, епископ Савва (Тутунов) подтвердил, что это не постановочный ролик, и рассказал у себя в соцсетях, что мужчина на видео — запрещенный еще в 2016 году Мурманской епархией священник.
Человека из видеоролика зовут Павел Куницын. Он к тому же бывший кандидат в мундепы думы города Железноводска. Савва подчеркнул: местный архиерей называл Куницына «пройдохой, проходимцем и приспособленцем». Священник также предложил лишить клирика сана.
Также Тутунов напомнил: задача священника на фронте — это молитва, а не сражение с «оружием в руках». По его мнению, именно духовной поддержки ждут от капелланов солдаты.