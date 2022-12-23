Патриарх Кирилл предложил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что в законодательстве России следовало бы закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Он напомнил, что по канонам Русской православной церкви священникам запрещено находиться на военной службе. В зоне спецоперации на Украине они могут присутствовать лишь в качестве духовников.





Выступая с докладом на Епархиальном собрании в Москве, патриарх Кирилл посетовал, что пока в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства не предусмотрена. «При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — заключил предстоятель РПЦ.





Он заметил, что задача духовенства не в том, чтобы брать оружие и участвовать в боевых действиях, и многим в руководстве страны это очевидно. Поэтому в ходе частичной мобилизации удалось добиться отсрочки от призыва для священнослужителей на все время пребывания в священном сане, подчеркнул глава РПЦ.





«Вместе с тем, считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение правовому управлению Московской Патриархии, которое прошу, вместе с двумя уже упомянутыми выше синодальными отделами, вплотную заняться решением этой задачи», — сказал патриарх.