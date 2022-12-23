Новости
Новости
St
The Wall Street Journal: Команда Зеленского покажет план мирного договора с Россией в феврале
Издание уточняет, что в документе есть 10 пунктов, которые Киев предложит Москве undefined
Новости

The Wall Street Journal: Команда Зеленского покажет план мирного договора с Россией в феврале

Издание уточняет, что в документе есть 10 пунктов, которые Киев предложит Москве

Команда президента Украины Владимира Зеленского дорабатывает предложенный им план из 10 пунктов мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, план Зеленского будет представлен в феврале 2023 года.


«Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время», — говорится в тексте статьи американского издания.


Украинский лидер ранее сообщил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом предложения Киева по урегулированию конфликта с Москвой. Глава Белого дома подержал идею украинской стороны о проведении саммита для обсуждения данных предложений, отмечал Зеленский.


Политик до этого в разговоре с Байденом выступил с идеей созыва глобального саммита мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заметил, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В офисе Зеленского назвали смешными призывы к переговорам России и Украины

Андрей Ермак подчеркнул, что прежде чем стороны сядут за стол переговоров, должен быть выполнен ряд условий 15 декабря 2022
Dailystorm - В офисе Зеленского назвали смешными призывы к переговорам России и Украины

Зеленский полагает, что отвод войск РФ к границам 1991 года является единственным способом завершить конфликт между Москвой и Киевом. По словам политика, украинцы не хотят идти ни на какие «территориальные компромиссы» в споре с российской стороной.


Президент Украины в интервью журналу Economist говорил, что стране важно вернуть «не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым», и части Донецкой народной республики (ДНР). Также Зеленский напомнил: принять решение об отводе войск РФ может только российский лидер Владимир Путин.


Однако Зеленский не раз заявлял, что Украина никогда не признает Крым частью РФ и не согласится с автономией ДНР и ЛНР, с 30 сентября включенных в состав России. В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал о готовности Киева к обсуждению с Москвой возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля».

Зеленский рассказал лидерам G7 о трех шагах для ускорения наступления мира и попросил у Запада новое оружие

План политика включает в себя также энергетическую и финансовую поддержку Киева и «новую дипломатию» 13 декабря 2022
Dailystorm - Зеленский рассказал лидерам G7 о трех шагах для ускорения наступления мира и попросил у Запада новое оружие

В июле Зеленский рассказал, что у Украины имеются шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Политик считает это возможным при поставках мощного вооружения западных партнеров и при сопутствующей удаче. Но уже в декабре в интервью Politico Зеленский не исключил, что окончание конфликта между Москвой и Киевом следует ждать в 2023 году.

#спецоперация #владимир зеленский #украина #мирный договор
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»