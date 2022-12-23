The Wall Street Journal: Команда Зеленского покажет план мирного договора с Россией в феврале

Команда президента Украины Владимира Зеленского дорабатывает предложенный им план из 10 пунктов мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, план Зеленского будет представлен в феврале 2023 года.
«Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время», — говорится в тексте статьи американского издания.
Украинский лидер ранее сообщил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом предложения Киева по урегулированию конфликта с Москвой. Глава Белого дома подержал идею украинской стороны о проведении саммита для обсуждения данных предложений, отмечал Зеленский.
Политик до этого в разговоре с Байденом выступил с идеей созыва глобального саммита мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заметил, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины.
Зеленский полагает, что отвод войск РФ к границам 1991 года является единственным способом завершить конфликт между Москвой и Киевом. По словам политика, украинцы не хотят идти ни на какие «территориальные компромиссы» в споре с российской стороной.
Президент Украины в интервью журналу Economist говорил, что стране важно вернуть «не только территорию, захваченную Россией в этом году, но и Крым», и части Донецкой народной республики (ДНР). Также Зеленский напомнил: принять решение об отводе войск РФ может только российский лидер Владимир Путин.
Однако Зеленский не раз заявлял, что Украина никогда не признает Крым частью РФ и не согласится с автономией ДНР и ЛНР, с 30 сентября включенных в состав России. В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал о готовности Киева к обсуждению с Москвой возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля».
В июле Зеленский рассказал, что у Украины имеются шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Политик считает это возможным при поставках мощного вооружения западных партнеров и при сопутствующей удаче. Но уже в декабре в интервью Politico Зеленский не исключил, что окончание конфликта между Москвой и Киевом следует ждать в 2023 году.