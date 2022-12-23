The Wall Street Journal: Команда Зеленского покажет план мирного договора с Россией в феврале

Команда президента Украины Владимира Зеленского дорабатывает предложенный им план из 10 пунктов мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, план Зеленского будет представлен в феврале 2023 года.





«Команда Зеленского в настоящее время прорабатывает план и намерена представить свои идеи в первую годовщину российского вторжения 24 февраля или примерно в это время», — говорится в тексте статьи американского издания.





Украинский лидер ранее сообщил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом предложения Киева по урегулированию конфликта с Москвой. Глава Белого дома подержал идею украинской стороны о проведении саммита для обсуждения данных предложений, отмечал Зеленский.





Политик до этого в разговоре с Байденом выступил с идеей созыва глобального саммита мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заметил, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины.