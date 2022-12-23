Вице-премьер Новак предупредил об отказе России продавать нефть странам, выступающим за потолок цен

Вице-премьер Александр Новак предупредил о планах России запретить поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен. Это будут ответные меры на решение государств Запада об ограничениях на поставки энергоносителя. Новак также не исключил, что РФ может сократить добычу «черного золота» на 5-7% в начале 2023 года.





Вице-премьер напомнил о готовящемся указе главы государства на сей счет. В этом документе будет прописан запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, введенного Евросоюзом, пояснил Новак.





Он при этом рассказал о готовности Москвы пойти на частичное сокращение добычи нефти. «В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%», — уточнил Новак. Он подчеркнул, что данный объем незначительный, но «такие риски существуют».





Потолок цен на российскую нефть ввели страны Евросоюза (ЕС), G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне 60 долларов за баррель. Глава государства Владимир Путин заверил, что никаких потерь для российской экономики от этого ценового потолка нет.





Сейчас Россия продает нефть по тем ценам, которые страны Запада выставили в качестве потолка. Но, как указал Путин, данный шаг — попытка «ввинтить» в мировую экономику инструменты, абсолютно не присущие рыночной экономике.