Новости
Новости
St
Вице-премьер Новак предупредил об отказе России продавать нефть странам, выступающим за потолок цен
Он указал на готовность Москвы сократить добычу «черного золота» в начале 2023 года на 5-7% undefined
Новости

Вице-премьер Новак предупредил об отказе России продавать нефть странам, выступающим за потолок цен

Он указал на готовность Москвы сократить добычу «черного золота» в начале 2023 года на 5-7%

Вице-премьер Александр Новак предупредил о планах России запретить поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен. Это будут ответные меры на решение государств Запада об ограничениях на поставки энергоносителя. Новак также не исключил, что РФ может сократить добычу «черного золота» на 5-7% в начале 2023 года.


Вице-премьер напомнил о готовящемся указе главы государства на сей счет. В этом документе будет прописан запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, введенного Евросоюзом, пояснил Новак.


Он при этом рассказал о готовности Москвы пойти на частичное сокращение добычи нефти. «В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%», — уточнил Новак. Он подчеркнул, что данный объем незначительный, но «такие риски существуют».


Потолок цен на российскую нефть ввели страны Евросоюза (ЕС), G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне 60 долларов за баррель. Глава государства Владимир Путин заверил, что никаких потерь для российской экономики от этого ценового потолка нет.


Сейчас Россия продает нефть по тем ценам, которые страны Запада выставили в качестве потолка. Но, как указал Путин, данный шаг — попытка «ввинтить» в мировую экономику инструменты, абсолютно не присущие рыночной экономике.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Экономика России устоит, рубль будет стабилен. Оппозиционеры и патриоты оценили введение потолка цен на нефть

Эксперты пояснили, что лимит уже заложен в текущих ценах, и напомнили о возможности продавать энергоресурсы через посредников 2 декабря 2022
Dailystorm - Экономика России устоит, рубль будет стабилен. Оппозиционеры и патриоты оценили введение потолка цен на нефть

Российский лидер предположил, что внедрение механизма впоследствии может сказаться на недоинвестированности топливно-энергетического комплекса (ТЭК), что, в свою очередь, приведет к снижению предложения и высоким ценам на нефть.


В начале декабря агентство Bloomberg сообщало, что ответом РФ на установление странами G7 потолка цен на нефть может стать нижняя отметка для продажи сырья. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия анализирует ситуацию на рынке, но однозначно не примет потолок цен на свою нефть.


Новак также ранее говорил, что РФ не намерена продавать нефть по этой стоимости, даже если придется сократить добычу. По мнению Новака, потолок цен противоречит свободной торговле и принципам ВТО.


Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что ограничившие цены на черное золото из РФ европейцы подобны пьяным бюргерам, прыгающим в воду, чтобы охладиться. Такое решение либо отрезвит Запад, либо его потопит, заявил Медведев.

Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть

Кремль сейчас анализирует ситуацию, подчеркнул он 3 декабря 2022
Dailystorm - Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть

Кроме того, экс-президент отреагировал на решение Евросоюза, стран G7 и Австралии ввести потолок для цены нефти из РФ кадром с замерзающим актером Джеком Николсоном из культового фильма ужасов «Сияние».

#санкции против россии #нефть #новак #потолок цен #песков #путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»