Вице-премьер Новак предупредил об отказе России продавать нефть странам, выступающим за потолок цен

Вице-премьер Александр Новак предупредил о планах России запретить поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен. Это будут ответные меры на решение государств Запада об ограничениях на поставки энергоносителя. Новак также не исключил, что РФ может сократить добычу «черного золота» на 5-7% в начале 2023 года.
Вице-премьер напомнил о готовящемся указе главы государства на сей счет. В этом документе будет прописан запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, введенного Евросоюзом, пояснил Новак.
Он при этом рассказал о готовности Москвы пойти на частичное сокращение добычи нефти. «В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%», — уточнил Новак. Он подчеркнул, что данный объем незначительный, но «такие риски существуют».
Потолок цен на российскую нефть ввели страны Евросоюза (ЕС), G7 и Австралия, он действует с 5 декабря. Ограничения установили на уровне 60 долларов за баррель. Глава государства Владимир Путин заверил, что никаких потерь для российской экономики от этого ценового потолка нет.
Сейчас Россия продает нефть по тем ценам, которые страны Запада выставили в качестве потолка. Но, как указал Путин, данный шаг — попытка «ввинтить» в мировую экономику инструменты, абсолютно не присущие рыночной экономике.
Российский лидер предположил, что внедрение механизма впоследствии может сказаться на недоинвестированности топливно-энергетического комплекса (ТЭК), что, в свою очередь, приведет к снижению предложения и высоким ценам на нефть.
В начале декабря агентство Bloomberg сообщало, что ответом РФ на установление странами G7 потолка цен на нефть может стать нижняя отметка для продажи сырья. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия анализирует ситуацию на рынке, но однозначно не примет потолок цен на свою нефть.
Новак также ранее говорил, что РФ не намерена продавать нефть по этой стоимости, даже если придется сократить добычу. По мнению Новака, потолок цен противоречит свободной торговле и принципам ВТО.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что ограничившие цены на черное золото из РФ европейцы подобны пьяным бюргерам, прыгающим в воду, чтобы охладиться. Такое решение либо отрезвит Запад, либо его потопит, заявил Медведев.
Кроме того, экс-президент отреагировал на решение Евросоюза, стран G7 и Австралии ввести потолок для цены нефти из РФ кадром с замерзающим актером Джеком Николсоном из культового фильма ужасов «Сияние».