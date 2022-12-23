Российские спецслужбы нашли два схрона для диверсантов в ЛНР

До этого, в ноябре, в ЛНР задержали местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о расположении военных России. Задержанным оказался гражданин Украины 1959 года рождения. Мужчина занимался шпионажем с августа прошлого года.





РИА Новости ранее сообщало о задержании в Луганской народной республике пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинской армией ракетных и артиллерийских ударов, в результате чего погибли десятки мирных жителей.