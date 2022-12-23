Новости
Новости
St
Российские спецслужбы нашли два схрона для диверсантов в ЛНР
Злоумышленники готовили теракты на территории народной республики undefined
Новости

Российские спецслужбы нашли два схрона для диверсантов в ЛНР

Злоумышленники готовили теракты на территории народной республики

Спецслужбы России обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) два схрона для диверсантов. Злоумышленники готовили теракты, сообщает источник РИА Новости. Отмечается, что все найденные боеприпасы были уничтожены силовиками на месте.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Схроны оказались обнаружены в населенном пункте Светличное народной республики. Собеседник агентства утверждает, что диверсанты собирались устроить теракты на новогодние праздники в отношении мирных жителей.


Уточняется, что силовики нашли в разрушенном здании местной школы десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.​


В начале декабря ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу украинских спецслужб. Мужчины получали деньги за информацию о расположении объектов Минобороны РФ. Они заключены под стражу на два месяца. Задержанным грозит до 20 лет колонии.

В ЛНР сообщили о задержании бывшего сотрудника ОБСЕ, завербованного ЦРУ

На мужчину завели уголовное дело по статье о госизмене 23 июля 2022
Dailystorm - В ЛНР сообщили о задержании бывшего сотрудника ОБСЕ, завербованного ЦРУ

До этого, в ноябре, в ЛНР задержали местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о расположении военных России. Задержанным оказался гражданин Украины 1959 года рождения. Мужчина занимался шпионажем с августа прошлого года.


РИА Новости ранее сообщало о задержании в Луганской народной республике пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинской армией ракетных и артиллерийских ударов, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

#спецслужбы #всу #диверсанты #лнр
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»