Российские спецслужбы нашли два схрона для диверсантов в ЛНР

Спецслужбы России обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) два схрона для диверсантов. Злоумышленники готовили теракты, сообщает источник РИА Новости. Отмечается, что все найденные боеприпасы были уничтожены силовиками на месте.
Схроны оказались обнаружены в населенном пункте Светличное народной республики. Собеседник агентства утверждает, что диверсанты собирались устроить теракты на новогодние праздники в отношении мирных жителей.
Уточняется, что силовики нашли в разрушенном здании местной школы десять мин калибром 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров.
В начале декабря ФСБ задержала двоих жителей Севастополя по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу украинских спецслужб. Мужчины получали деньги за информацию о расположении объектов Минобороны РФ. Они заключены под стражу на два месяца. Задержанным грозит до 20 лет колонии.
До этого, в ноябре, в ЛНР задержали местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о расположении военных России. Задержанным оказался гражданин Украины 1959 года рождения. Мужчина занимался шпионажем с августа прошлого года.
РИА Новости ранее сообщало о задержании в Луганской народной республике пособников СБУ, которые передавали информацию для нанесения украинской армией ракетных и артиллерийских ударов, в результате чего погибли десятки мирных жителей.