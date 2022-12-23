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Посол Кении ответил на слова евродипломата Борреля о «не знающих Путина» жителях Африки
На Черном континенте в курсе, где находится Россия и кто ее лидер, отметил Бенсон Огуту undefined
Новости

Посол Кении ответил на слова евродипломата Борреля о «не знающих Путина» жителях Африки

На Черном континенте в курсе, где находится Россия и кто ее лидер, отметил Бенсон Огуту

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что жители Африки якобы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин. Посол Кении в РФ Бенсон Огуту ответил на эту реплику Борреля, отметив, что это всего лишь частное мнение человека и на Черном континенте в курсе, где находится РФ и кто ее лидер.


«Это его [Борреля] мнение. Но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — сказал Огуту в интервью РИА Новости.


Высказывание Борреля ранее прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранным делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте», — написала Захарова в Telegram-канале.

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«Тревожный звонок»: Боррель пожаловался на истощение военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Темпы роста трат рекордные за семь лет, но ориентиры НАТО пока не достигнуты, заявил дипломат 12 декабря 2022
Dailystorm - «Тревожный звонок»: Боррель пожаловался на истощение военных запасов ЕС из-за помощи Украине

Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов, отметила дипломат. При этом Путин указал, что, несмотря на слова Борреля, в Африке знают, и где находится Россия, и какую роль страна сыграла в ходе освобождения от колониализма.

#посол #путин #африка #дипломаты #боррель
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