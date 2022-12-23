Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжелой контузии

Рогозина и еще двух раненых уже перевезли в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. СМИ писали, что в ходе обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов. Руководитель группы военных советников «Царские волки» подтвердил эту информацию.





Рогозин сообщил, что первый взрыв прогремел примерно через 10 минут после прибытия главы правительства ДНР Виталия Хоценко. После этого было еще несколько прилетов. Рогозин указал, что бойцы ВСУ «били точно и целенаправленно».





Экс-глава «Роскосмоса» рассказал в соцсетях, что ожидает операции. По словам Рогозина, «металлический осколок размером три на четыре вошел выше правой лопатки».





Дмитрий Рогозин возглавляет в зоне СВО группу военных советников «Царские волки». Экс-глава «Роскосмоса» говорит, что он и его соратники — «не туристы». По утверждению Рогозина, советники взаимодействуют с теми, кто ответственен за оснащение батальонов, и смотрят, как применяются различные технологии на поле боя.





Рогозин находится в зоне спецоперации на Украине с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но позднее сменил его на Сармат. За время пребывания в зоне СВО Рогозин призывал прекратить недооценивать украинскую армию. Он обещал, что в ближайшие месяцы российские войска получат новейшее вооружение.