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Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжелой контузии
Экс-главу «Роскосмоса» после ранения перевезли в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону undefined
Новости

Жена Рогозина опровергла слухи о своей тяжелой контузии

Экс-главу «Роскосмоса» после ранения перевезли в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что жена раненного в Донбассе бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию. Супруга Рогозина отметила, что слова украинского политика — неправда.


«У меня нет тяжелой контузии, слава богу», — опровергла Татьяна Рогозина в своем Telegram-канале.


Ее супруг был ранен в Донецке 22 декабря. Тогда вместе с помощниками экс-глава «Роскосмоса» попал под обстрел во время рабочей встречи после возвращения из одного из добровольческих объединений.

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Раненного при обстреле в ДНР Рогозина перевезут в Москву

Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать ему операцию 22 декабря 2022
Dailystorm - Раненного при обстреле в ДНР Рогозина перевезут в Москву

Рогозина и еще двух раненых уже перевезли в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. СМИ писали, что в ходе обстрела погиб помощник Рогозина Михаил Бридасов. Руководитель группы военных советников «Царские волки» подтвердил эту информацию.


Рогозин сообщил, что первый взрыв прогремел примерно через 10 минут после прибытия главы правительства ДНР Виталия Хоценко. После этого было еще несколько прилетов. Рогозин указал, что бойцы ВСУ «били точно и целенаправленно».


Экс-глава «Роскосмоса» рассказал в соцсетях, что ожидает операции. По словам Рогозина, «металлический осколок размером три на четыре вошел выше правой лопатки».


Дмитрий Рогозин возглавляет в зоне СВО группу военных советников «Царские волки». Экс-глава «Роскосмоса» говорит, что он и его соратники — «не туристы». По утверждению Рогозина, советники взаимодействуют с теми, кто ответственен за оснащение батальонов, и смотрят, как применяются различные технологии на поле боя. 


Рогозин находится в зоне спецоперации на Украине с конца октября. Он взял себе позывной Космос, но позднее сменил его на Сармат. За время пребывания в зоне СВО Рогозин призывал прекратить недооценивать украинскую армию. Он обещал, что в ближайшие месяцы российские войска получат новейшее вооружение.

#донбасс #дмитрий рогозин #ранение #жена
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