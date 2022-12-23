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Медведев заявил о росте «дебильной русофобии» и обнищании жителей Европы
Экс-президент считает, что решение о потолке цен на газ по-серьезному не сработает, а в ЕС расписываются в своем бессилии undefined
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Медведев заявил о росте «дебильной русофобии» и обнищании жителей Европы

Экс-президент считает, что решение о потолке цен на газ по-серьезному не сработает, а в ЕС расписываются в своем бессилии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал дурацким решение ЕС о введении потолка цен на газ. Такой подход является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой, а потому по-серьезному не сработает, уверен политик.


По словам Медведева, как и в случае с нефтью, решение Брюсселя продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к Москве. В ЕС исходят из «маниакального тезиса», гласящего что якобы «во всем виноваты русские», полагает экс-президент.


Решение насчет российского газа «принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение» и поэтому «по-серьезному не сработает», добавил Медведев.


«Оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.


Медведев указал, что «лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте».


«Ведь цену в 180 евро за кВт/ч (ок. 2000 usd за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне. Значит, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне, — пояснил Медведев. — Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают» (орфография и пунктуация сохранены).


Завершил свой новый пост Медведев словами Merry Christmas! («Счастливого Рождества!» в переводе с английского языка) и эмодзи Санта-Клауса.

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Медведев сравнил европейцев с пьяными бюргерами и предрек смерть ЕС в схватке с «русским медведем»

Экс-президент РФ считает, что решение европейцев о потолке на российскую нефть либо отрезвит их, либо потопит 5 декабря 2022
Dailystorm - Медведев сравнил европейцев с пьяными бюргерами и предрек смерть ЕС в схватке с «русским медведем»

Экс-президент в начале декабря прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть. Медведев выразил мнение, что ограничившие цены на черное золото из РФ европейцы подобны пьяным бюргерам, прыгающим в воду, чтобы охладиться. Такое решение либо отрезвит Запад, либо его потопит, отметил политик.


Кроме того, Медведев отреагировал на решение ЕС, стран G7 и Австралии ввести потолок для цены нефти из России кадром с замерзающим актером Джеком Николсоном из культового фильма ужасов «Сияние».

#газ #дмитрий медведев #евросоюз #русофобия
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