Медведев заявил о росте «дебильной русофобии» и обнищании жителей Европы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал дурацким решение ЕС о введении потолка цен на газ. Такой подход является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой, а потому по-серьезному не сработает, уверен политик.





По словам Медведева, как и в случае с нефтью, решение Брюсселя продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к Москве. В ЕС исходят из «маниакального тезиса», гласящего что якобы «во всем виноваты русские», полагает экс-президент.





Решение насчет российского газа «принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение» и поэтому «по-серьезному не сработает», добавил Медведев.





«Оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию. Просто по принципу «сделаем хоть что-то», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.





Медведев указал, что «лимит установлен на таком уровне, который еще пару лет назад показался бы удивительным абсолютно всем участникам газового рынка, включая торгующих на споте».





«Ведь цену в 180 евро за кВт/ч (ок. 2000 usd за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне. Значит, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне, — пояснил Медведев. — Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают» (орфография и пунктуация сохранены).





Завершил свой новый пост Медведев словами Merry Christmas! («Счастливого Рождества!» в переводе с английского языка) и эмодзи Санта-Клауса.